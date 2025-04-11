憲法法院一致駁回法務部長朴性載彈劾案……立刻官復原職. April. 11, 2025 07:31. by 李承宇記者、呂根浩記者 suwoong2@donga.com、yeoroot@donga.com. 憲法法院一致駁回了對法務部長朴成載（照片）的彈劾。這距離國會通過彈劾案119天。法院同時駁回了國民力量黨議員就國會彈劾代行總統職權的國務總理韓德洙時適用國務總理法定人數（在籍國會議員的過半數）而不是適用總統法定人數（在籍國會議的三分之二以上）向法院提出的權限爭議審判。 憲法法院10日下午在首爾市鐘路區大審判庭作出宣判，稱法院法官全體一致作出決定：“難以斷定其違法程度嚴重到了必須剝奪國民信任的程度。”朴性載在宣判後立即恢復履職。 憲法法院沒有認可國會提出的全部三項彈劾理由，包括以協助宣布緊急戒嚴參與叛亂行為、拒絕向國會提交文件、中途退出國會全體會議。法庭解釋說，首先，“找不到任何證據或客觀數據表明被告通過默示或默認的方式協助總統宣布戒嚴”。至於朴性載於去年12月4日即12月3日宣布戒嚴後第二天在首爾市鐘路區三清洞總統安全屋與時任行政安全部長李祥敏、法制處長李完揆、總統民政秘書金周賢會面一事，法庭作出結論稱：“僅憑會面這一事實，不能說明被告（朴性載）討論了基於內亂行為的後續法律措施並尋求對策、參與了內亂行為。” 關於朴性載拒絕國會提交崔順實（原名崔瑞元，音）的侄子張始浩（音）在首爾拘留所的出庭記錄的要求，憲法法院認定違反了《國會證言鑒定法》。但法院裁定，難以視為主動違法，因而沒有到達罷免其職務的程度。 隨著朴性載彈劾案的宣判，與緊急狀態有關遭國會彈劾的8名高級公職人員中，除因患血癌無法進行辯論的警察廳長趙誌浩外，已全部得出結論。憲法法院只罷免了前總統尹錫悅一人，駁回了對其余六人的彈劾。國會方面及其法律代理人團沒有出席當天的宣判，朴性載方面也只有代理人團到庭。 憲法法院駁回了國民力量黨議員針對國會議長禹元植提出的權限爭議審判，以法官6比2的意見作出判決稱，“不認可關於彈劾案的審議權和表決權受到了侵犯”。鄭亨植和趙漢昌兩名法官提出少數意見書稱：“在憲法和法律對議決法定人數既無明確規定、也沒有既定解釋的情況下，在沒有充分給予提出意見或討論機會的情況下，根據禹議長的決定完成了（對代行總統職權的國務總理韓德洙）的彈劾。”在3月24日憲法法院駁回針對韓德洙的彈劾時，兩名法官也提出了類似的少數意見。

한국어