“我的耳飾是豆瓢蟲”，GENZ美女子組合“KiiiKiii”掀起旋風. April. 09, 2025 07:47. by 史智媛記者 4g1@donga.com. “豆瓢蟲，那是我的耳飾（That's my piercing）。” 這是上個月出道的5人女子組合“KiiiKiii”（成員Jiyu、Leesol、Sui、Haum、Kya）的出道專輯《UNCUT GEM》的主打歌《I DO ME》中的歌詞。在“不被別人的視線所左右，走自己的路”的信息歌曲中，突顯了出乎意料、活潑的歌詞。特別是成員Leesol臉上貼著真正的瓢蟲拍攝的MV場面獲得了“新鮮”、“可愛”的反應。 ●“GENZ壹代”追求自然感 最近，主要企劃公司所屬偶像組合接連出道，甚至被稱為“新人大對決”，這其中KiiiKiii的氣勢尤為猛烈。KiiiKiii是星船娛樂公司繼“IVE”（2021年12月出道）之後時隔3年零3個月推出的女子偶像組合。《I DO ME》8日在Melon“TOP100”音源排行榜上排名第15位，是今年出道的偶像組合中唯壹穩居前20位的組合，5日更是在無線音樂節目中首次占據第壹位。MV在YouTube上的點擊量達到了1100多萬次。 KiiiKiii由打造IVE的星船副社長徐賢珠企劃，制作IVE大部分熱門歌曲的作曲家Ryan Jhun參與了包括主打歌在內的專輯收錄曲的制作。但是走的是與IVE不同的風格路線。如果說IVE通過公主風服裝等表現了自愛，那麽KiiiKiii提出的關鍵詞是新造詞“GENZ美”。正如1990年代中期至2010年間出生的“GENZ壹代”和“美麗”的合成詞壹樣，KiiiKiii強調了自由奔放的感覺。包括“隨心所欲地奔跑吧，”、“沒關系，我會成為真正的‘我’”等歌詞在內，在音樂和造型上展現了不加修飾的“生動的魅力”。 MV也沒有以華麗的城市背景，而是融入了多少有些粗獷的新西蘭大自然。KiiiKiii成員們在山野上跳舞，坐在稻草上唱歌，給小牛餵牛奶，因此還被稱為“有機偶像”。上月24日在出道Showcase上，KiiiKiii表示：“我們追求的是非定型化的魅力。” ●強調K-POP特有的戲劇性旋律 有評價認為旋律也充滿活力。大眾音樂評論家朴熙雅評價道：“雖然是最近大眾喜愛的‘Easy Listening’系列歌曲，但是出現了新鮮的旋律和出乎意料的歌詞。”大眾音樂評論家林熙允表示：“如果說（同壹時期出道的SM娛樂公司新人）Hearts2Hearts的歌曲幾乎沒有強調入耳的句子‘Hook’，那麽KiiiKiii的歌曲則強調了韓國舞曲所具有的戲劇性、旋律性部分。” 粉絲們紛紛表示“清純、夢幻、帥魅女、性感都不是的非典型風格，很好”“自由奔放的造型很有趣”等。大眾音樂評論家金英大（人名音譯上同）評價道：“比起整齊地排列，追求自由奔放感覺的GENZ們的感性攻略似乎奏效了。” 宣傳方式也很獨特。在公開成員們的臉之前，先在照片墻上傳了蛋糕、帽子、隨筆等與多位藝術家合作的工作物。詩人高善京在合作隨筆中用“KiiiKiii，有些清脆的發音”等句子巧妙地表現了KiiiKiii。演藝界的壹位有關負責人表示：“從出道前開始就成功引起了熟悉視覺刺激的大眾的好奇心，很成功。”

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