面對中國產低價電視空襲，三星和LG通過“AI TV”宣戰. April. 08, 2025 07:23. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. 三星電子和LG電子針對中國產低價電視的空襲，用“人工智能（AI）”電視進行了反擊。其戰略是，通過根據用戶喜好推薦內容、自動調整畫質及聲音、實時翻譯等內置多種AI功能的高端電視，守住高附加值市場。 三星電子7日在首爾瑞草區三星江南舉行了新產品上市活動“Unbox&Discover 2025”，並公開了AI TV的新陣容。三星電子將AI電視陣容從去年的9個系列34個型號增加到了今年的14個系列61個型號。此前，AI電視只在Neo量子點發光二極管（QLED）及有機發光二極管（OLED）等頂級產品群中引進，但此次範圍擴大到了中上級的QLED 8K、The Frame畫壁藝術電視等上。 三星電子影像顯示器部事業部長（社長）龍錫宇表示：“雖然預計今年（銷售）數量很難增加，但將以高端產品為中心提高市場占有率。”三星電子韓國總管副社長林成澤表示：“今年已經具備了完整的陣容，搭載了Vision AI等強大的功能，有勝算。” Vision AI是電視掌握用戶的喜好和意圖後，提供個人化體驗的技術。三星電子AI TV提供內容推薦、實時翻譯、畫質•聲音優化等多種功能。 LG電子當天繼國內、北美之後，在歐洲正式推出了強化AI功能的2025年型OLED電視。LG電子從本月開始在英國、德國、瑞士、匈牙利等8個國家銷售OLED電視新產品。 LG電子強調，將以差別化的“五大AI功能”為先導，加強高端電視的領導力。AI TV新產品將支持分析不同時間段的使用模式，提出“觀看足球精彩場面”、“連接遊戲控制臺”等針對性關鍵詞的“AI導購員”、根據用戶喜好設定畫面和聲音的“AI定制魔法師”等功能。 另外，圍繞國內OLED電視市場的主導權，三星和LG之間還展開了“心理戰”。三星電子方面在當天的記者見面會上表示：“業界最高水平的三星OLED電視今年將在韓國占據第壹的位置”，“77英寸以上（三星電子的）國內市場占有率將達到60%。”對此，LG電子反駁道：“三星電子公布的數據沒有反映LG BestShop和訂閱銷售量，與實際存在差異。通過家電流通業界掌握的情況來看，今年1~3月三星的實際銷售量只有LG的三分之壹。”

한국어