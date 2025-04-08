美國關稅衝擊下迎來”黑色星期一”……籠罩股市的“經濟核戰爭”恐怖. April. 08, 2025 07:22. . 受美國對等關稅戰爭的衝擊，亞洲金融市場迎來了最糟糕的“黑色星期一”。7日，韓國綜合股指暴跌5%以上，跌破2400點大關，爲了防止市場劇變，時隔8個月再次啓動了臨時停牌。最近保持着穩定的韓元對美元匯率創下5年來最大跌幅，再次突破1470韓元大關。日本、中國、臺灣、香港等亞洲股市都暴跌至10%左右，一片漆黑。引發對等關稅和報復關稅的戰爭將使世界陷入崩潰的“經濟衰退”恐懼正在加深。 對於徵收對等關稅，美國特朗普政府稱其爲“美國解放日”，但美國學界和經濟界批評稱，這是“經濟核戰爭”“史上最嚴重的自殘”。美國股市短短兩天內下跌超過一成，爲二戰以來第四大跌勢，蒸發近1億億韓元資金。不分股票、黃金、原材料等資產種類，都出現了暴跌趨勢。舉行大規模反特朗普示威等，美國國內的民心也在惡化。 世界開始質疑美國是否是可以談判的對手。本應根據關稅、非關稅壁壘等多方面研究後製定的對等關稅率，只不過是把對各國貿易赤字額除以進口額再減一半的粗略計算。有人嘲諷說：“這相當於將創世論應用於生物學，將佔星術應用於天文學。”各國試圖說服美國並真誠地參加談判的努力正在化爲烏有。 無法預料的關稅戰爭只能給依賴貿易的韓國經濟帶來致命打擊。韓國金融機構認爲，如果對等關稅成爲現實，韓國的對美出口將驟減13%，韓國附加價值也將減少逾10萬億韓元。在彈劾政局的不安中，去年第四季度韓國的經濟增長率爲0.06%，在世界主要37個國家中排名第29名，預計今年第一季度也勉強避免了負增長。在體力本來就很虛弱的情況下，連反彈的機會都很難抓住。 爲應對日益漫長的關稅戰爭，首先要全力恢復因政局混亂而崩潰的經濟領導力。一方面要周密地準備同美國的協商，另一方面要努力防止金融混亂，將企業的損失降到最低。另外，爲刺激內需編制補充預算也刻不容緩。民官要團結一致，深挖戰壕，做好打長期戰的準備。

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