美國在沒有補充戰鬥力的情況下從韓國抽調“愛國者”導彈……“有可能是試圖裁減兵力”. April. 05, 2025 07:15. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 駐韓美軍就最近向中東地區轉移部署2個對朝防空戰鬥力“愛國者”炮臺一事表示：“這是臨時輪換部署，對韓美同盟和韓國防禦態勢沒有影響。” 駐韓美軍在京畿道平澤、全羅北道群山和大邱等主要基地部署運營著8個愛國者炮臺。一個愛國者炮臺通常由6至8個發射臺、交戰控制所和攔截導彈等組成。 駐韓美軍戰鬥力被派往中東並非首次。2008年，一個“阿帕奇”攻擊直升機大隊被抽調到阿富汗。當時作為“橋接能力”在韓國追加部署了F-16戰鬥機，將戰鬥力空白最小化。 但據悉，此次轉移“愛國者”炮臺，沒有采取補充戰鬥力部署等措施。駐韓美軍的“愛國者”與慶尚北道星州的“薩德”一起，是攔截朝鮮導彈的核心戰鬥力。在朝鮮面臨挑釁危機時，美國本土和駐日美軍的“愛國者”曾追加部署到韓半島，但駐韓美軍的“愛國者”從未出過國。 韓國軍方內外分析認為，這可能會成為裁減駐韓美軍和向境外派遣駐韓美軍等“戰略靈活性”正式開始的契機。前任總統拜登政府去年12月底在特朗普政府上臺之前，將駐韓美軍維持在現有水平（28500多人）的《國防授權法》生效。但《國防授權法》條文沒有強制性，特朗普政府可能會以掌握參眾兩院的共和黨為後盾，“單方面”對駐韓美軍“動刀”。 韓國軍方消息人士4日指出：“美國可能會要求韓國負責對朝鮮的防禦，並試圖通過把戰鬥機和兵力等駐韓美軍戰鬥力輪換部署到域外的方式裁減戰鬥力。這種情況下，會向朝鮮和中國發出韓美同盟破裂等錯誤信號。”

한국어