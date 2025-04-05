“8:0”，憲法法官全體一致罷免尹錫悅總統. April. 05, 2025 07:15. by 柳元模記者、金自炫記者 onemore@donga.com、zion37@donga.com. 尹錫悅總統4日因憲法法院贊成彈劾案而被罷免，繼朴槿惠之後作為韓國憲政史上第二位被罷免總統，不體面地下了臺。這距離2022年5月10日尹錫悅就職2年11個月，距離國會通過彈劾動議案則是111天。根據憲法，提前大選將在60天內舉行。 憲法法院代理院長文炯培4日上午在首爾市鐘路區憲法法院大審判庭進行的彈劾案宣判中表示：“被告（尹錫悅）的違憲、違法行為背叛了國民的信任，從維護憲法的角度來看不能容忍。對此，全體法官（8人）一致同意罷免。”和朴槿惠一樣，法官們作出了8（贊成）比0（駁回）的決定。文炯培在上午11點22分朗讀判決結論後，尹錫悅立即被罷免。 憲法法院在114頁的裁決文中解釋說：“被告違反憲法和法律宣布戒嚴，再現了濫用國家緊急權的歷史，使國民陷入沖擊，在社會、經濟、政治、外交等領域引起混亂……只能認為，對民主主義造成了無法估量的危害。” 憲法法院表示，去年12月3日緊急戒嚴的宣布過程，既不具備戒嚴條件，也沒有經過合法程序。法院指出：“就算是認為目前的政治狀況正在造成嚴重的國家利益損害，也應根據憲法和法律預定的民主程序和方法進行對抗。作為全體國民的總統，他違反了超越支持自己的國民範圍、團結社會共同體的責任。” 憲法法院認為，宣布戒嚴、向國會投入軍警、發布戒嚴布告令、扣押搜查中央選舉管理委員會、試圖確認司法界人士位置等5項彈劾理由，都是嚴重的違憲、違法行為，全部到了可以罷免的程度。特別是尹錫悅在彈劾審判中一直否認的指示“把國會議員拉出來”、試圖確認政治法律界人士位置等，也被法院認定屬實。 憲法法院就國會方面從彈劾理由中撤銷刑法上內亂罪一事表示：“在維持基本事實關系相同的情況下，撤銷、變更適用法律條文不屬於撤銷、變更彈劾理由”，認為沒有問題。法院還再次確認，總統宣布戒嚴的行為屬於司法審查的對象，駁斥了尹錫悅方面關於總統“緊急對策權”不屬於司法審查對象的主張。 尹錫悅在宣判後表示：“過去這段時間能為大韓民國工作，感到巨大榮幸。沒能符合期待，感到非常遺憾和抱歉。”共同民主黨代表李在明表示：“偉大的國民找回了偉大的民主共和國大韓民國。包括我自己在內的政界都應該深刻反省，痛感責任。”國民力量黨緊急對策委員長權寧世表示：“雖然很遺憾，但國民力量黨沈重接受、虛心接受憲法法院的決定。尊重這一決定才是守護民主主義和法治主義的道路。”

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