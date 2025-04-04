排球女皇金軟景，距離“眼淚的加冕儀式”還剩壹場比賽. April. 04, 2025 07:20. by 金正勛記者 hun@donga.com. “排球女皇”金軟景（37歲）距離“眼淚的加冕儀式”只剩下壹步了。 2日，在主場仁川三山體育館舉行的與正官莊隊的2024~2025賽季V聯賽冠軍爭奪戰（5戰3勝制）第2場比賽中，金軟景拿到22分，帶領球隊以3比2（23-25、18-25、25-22、25-12、15-12）反敗為勝。 輸掉前兩局的興國生命隊在金軟景的出色發揮下，此後連扳三局。特別是在第5局全隊拿到的15分中，金軟景獲得了6分。興國生命隊主教練馬切洛•阿本丹紮表示，“如果沒有金軟景，本場比賽將很難取勝”，“雖然是即將退役的選手，但她表現得很出色。”正官莊隊主教練高熙珍也說：“在第5局中看到的金軟景的競技水平是我見過的最好的。我們隊的選手們無法阻止她。” 金軟景在賽後說：“有點硬咽，感覺有東西湧上心頭。”因為對她來說，這場比賽可能是她20多年職業生涯的最後壹場主場比賽。 在主場舉行的第1、2場比賽中全部獲勝的興國生命隊，如果4日在大田忠武體育館舉行的客場比賽中獲勝，將獲得隊史第5個冠軍獎杯。金軟景要想重新回到仁川，球隊必須輸掉4日的比賽和6日進行的第4場比賽。金軟景表示：“球迷們也不希望我們再次回到仁川。將盡全力在大田客場結束比賽。” 2005年在興國生命隊出道的金軟景在V聯賽中三次奪冠（2005~2006賽季、2006~2007賽季、2008~2009賽季）。但她最後壹次登上頂峰還是在16年前。結束長期的海外生活， 2020~2021賽季回歸V聯賽後，她每次都與冠軍失之交臂。2年前，在與韓國道路公社的冠軍爭奪戰中，球隊在主場先取得2勝後，連續輸掉了後3場比賽。 對於本賽季結束後宣布退役的金軟景來說，今年是最後壹次挑戰冠軍。金軟景說：“在公開場合哭的樣子並不多。在接受國家代表隊退役采訪時哭過之後就沒有再哭過”，“但是在現役最後壹場比賽的時候，應該會哭得很厲害。即使冠軍賽結束後哭，也應該適當地哭，真是令人擔心。即使哭得很厲害，也請大家多多關照。”她還說：“沒有想過奪冠或隱退相關的慶祝動作。我現在想的是只剩下壹場比賽了。我會和隊友們好好準備，帶著冠軍獎杯回到仁川。” 如果興國生命隊在4日的比賽中獲勝，將成為隊史第4個綜合冠軍（常規賽第1名-冠軍賽冠軍），也是第5個冠軍賽冠軍。有望成為常規賽最有價值球員（MVP）的金軟景很有可能獲得冠軍賽MVP。

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