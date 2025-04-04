無論是贊成還是反對彈劾，大家都同坐壹條船. April. 04, 2025 07:20. . 尹錫悅總統多次指出，“對價值觀形成影響最大的書”是美國經濟學家米爾頓•弗裏德曼（1912~2006年）的《自由選擇（Free to Choose•1980年）》。這本書主張恢復古典自由主義，部分人擔心“總統是不是醉心於市場萬能主義”。在關系到總統和國家命運的憲法法院即將宣布彈劾審判之際，弗裏德曼在該書最前面引用的壹句闡述吸引了人們的視線。 “經驗告訴我們，當政府的目的有益時，為了保護自由，應該最大限度地提高警惕。自由出生的人本能地警惕惡意統治者侵犯自由。真正的危險在於，雖然充滿熱情和善意，但沒有辨別力（without understanding）的人們正不知不覺地侵蝕自由。” 弗裏德曼可能是為了支持“即使政府政策的意圖是好的，但如果侵害國民的自由，反而會帶來不好的結果”的主張而引用了這句話。原來寫這篇文章的是在美國被稱為“國民律師”的路易斯•布蘭代斯大法官（1856~1941年）。1928年，他針對政府侵害私生活的行為，強調保障隱私權。 布蘭代斯強調，警方監聽走私販是不正當的，抓捕罪犯的“目的”不能將非法竊聽的“手段”正當化。因為，如果政府成為不法之徒，市民也會如此，世界也會變得無法無天。無法知道尹總統反復讀了多少簡短的引用句。 不想追究12•3緊急戒嚴到底是“懷有惡意的統治者”侵犯自由，還是“懷有善意”的侵蝕企圖。重要的是，為了守護自由，像熱情壹樣“有辨別力的市民”的存在是必須的。 由於累積的政治矛盾和勢力對決，廣場分為“贊彈”（贊成彈劾）和“反彈”（反對彈劾）兩大團體，局勢壹觸即發。如果憲法法院所沒有做出想要的判決，助長不服的政治家們負有很大的責任。壹旦決定公布，任何壹方都將經歷此前的信任崩潰。這時，人類就會感到憤怒，憤怒很容易變成對對方的憎惡。如果多數人把身體托付給了這種感情，我們好不容易建立並守護的民主主義有可能壹舉崩潰。 筆者再次想到了韓江作家獲得諾貝爾文學獎的感想。她談及自己小時候避雨的情況，並說：“我突然意識到，站在我身邊的這些人，還有對面的人，都以各自的方式過著‘我’的生活。”她說，“這是經歷無數第壹人稱視角存在的驚人瞬間。” 即使意見不同，我們反正也坐上了“大韓民國”這同壹條船。“第壹人稱視角”有些勉強，但至少需要絕對的認識，即無論是高呼贊成彈劾的人，還是高呼反對彈劾的人，如果試圖搶奪駕駛室，船壹旦沉沒，所有人都會遭受致命的傷害。至少不能試圖用武力壓制對方的意見。理解、接納和有辨別力。“理解（understanding）”是克服矛盾、恢復韓國社會、引領未來的鑰匙。

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