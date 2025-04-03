尖端武器、核電產業、30個月齡以上牛肉……美國硬設“非關稅壁壘”. April. 03, 2025 07:53. . 美國總統直屬機構貿易代表辦公室（USTR）在即將對貿易夥伴國征收相互關稅之際，發表了整理各國“非關稅壁壘”的報告書。韓國部門包括以技術轉讓為條件購買武器的慣例、禁止外國人進入核電產業、禁止進口30個月齡以上的牛肉等多種內容。多數是國際社會普遍認可的慣例，或者即使解除限制，對美國方面也沒有任何實際利益的要求。 美國貿易代表辦公室在《2025年各國貿易壁壘（NTE）報告》中首度提出質疑稱，與韓國政府簽訂超過1000萬美元的國防產業合同的外國簽約者可能會被賦予“折中交易”義務。折中交易是指在海外購買武器、軍需品等時，從對方處收取技術轉讓等作為代價。為了加強自主國防力量，世界130多個國家都在使用，這是國際武器交易的壹般慣例。盡管如此，美國方面還是指出進口大量本國武器的韓國走“歪門邪道”。 報告書還指出，韓國禁止外國人擁有核電站也是個問題。雖然之前曾對韓國限制外國投資水力、火力、太陽能發電站提出過質疑，但要求開放核電市場尚屬首次。很少有國家向外國企業完全開放與低廉的基礎電源、能源安全、電費直接相關的核電站市場。烏克蘭戰爭後，法國將核電站企業法國電力公社（EDF）國有化也是出於這個原因。 美國方面還指出了只進口出生未滿30個月的美國產牛肉的韓方限制。由於美國的瘋牛病發病經歷，韓國從2008年開始禁止進口30個月齡以上的美國牛肉。盡管如此，韓國去年依然是美國牛肉的最大進口國。如果取消限制，只會增加韓國消費者的不安感，進口減少，很可能對美方不利。 問題是，有可能只是以美國企業信訪的牽強要求為借口，向韓國征收高額相互關稅。最早將在今天之內向韓國通報考慮到這種非關稅壁壘而決定的相互關稅率，並以此為撬棍，爭取更多的讓步。韓國政府即使有選擇地解除不符合全球標準的國內規制，也要堅決對抗侵害核心國家利益的不正當要求。

한국어