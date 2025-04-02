尹錫悅彈劾案宣判日，憲法法院清空半徑100米內……關閉學校和加油站. April. 02, 2025 08:01. by 李相煥記者、徐智媛記者、李秀研記者 payback@donga.com、wish@donga.com、lotus@donga.com. 隨著尹錫悅總統彈劾案宣判日確定為4日，首爾市鐘路區憲法法院一帶緊張氣氛達到高潮。警方從1日開始設置車墻、封鎖道路、封閉安國站出入口等，將憲法法院附近的100米變成“真空狀態”。宣判當天警方將發布“甲號緊急狀態”，全國將投入警力應對可能發生的物理沖突。 ● 進入“真空狀態”……設置車墻、關閉安國站地鐵口 據警方1日透露，首爾警察廳從當天下午1點開始，在地鐵3號線安國站2號出口到齋洞小學約200米區間設置車墻，並控制了車輛和行人的通行。警方原先計劃從宣判前一天起進行管制，但從當天開始著手進行事前準備。 警方要求憲法法院前的總統國民律師團撤走示威帳篷。接到通報的國民律師團等表明了將分階段自行拆除設置在憲法法院正門附近的帳篷的立場。為了預防安全事故，安國站的部分出入口也被封鎖。從當天中午12點開始，除安國站1號和6號出口外，2-5號出口全部關閉，宣判當天4日將全面限制所有出入口的使用。除安國站外，光化門、景福宮、鐘路3街、鐘閣、市政府、漢江鎮站等也可以根據情況不停車通過。 警方計劃於2日召開視頻會議，最終檢查宣判日的警備對策。包括代理警察廳長職務的李浩英在內，警察廳局級幹部、首爾警察廳公共安全次長及警備、情報部長、機動本部長、市道警察廳廳長等將出席會議。 ● 宣布彈劾日，發布“甲號緊急狀態”、全國警察總動員 警方計劃在宣判當天發布動員全國100%可用警力的“甲號緊急事態”，338個機動隊的約2萬名中，210個部隊的1.4萬多人將集中部署在首爾，占全國可用機動隊的60%。首爾警察廳機動隊將負責安國站和光化門一帶，來自外地的機動隊將分擔之前由首爾廳機動隊負責的大使館警備等。 警方還考慮到了贊成和反對彈劾的示威群眾之間發生武力沖突的可能性。以安國站為標準，正在討論在西側部署贊成彈劾方、南側部署反對方示威隊的方案。光化門廣場將以世宗大王像為基準區分示威隊。為了防止示威群眾之間的沖突，警方還計劃在區域之間設置車墻。 和今年1月沖闖首爾西部地方法院事件一樣，警方正在應對示威群眾闖入憲法法院的可能性。警方計劃在附近部署刑事人力，如果示威群眾進入憲法法院，將以現行犯進行逮捕，必要時還將投入待命的警察特工隊。 與此同時，憲法法院周邊的加油站和工地也將在宣判當天停止運轉。這是為了防止油料或裝備等被示威群眾惡意利用。鄰近22處建築物的屋頂也將被禁止出入。首爾市和鐘路區要求憲法法院半徑1公裏的地攤在宣判當天配合性歇業；還拜托附近商鋪把立牌、花盆、玻璃瓶等全部收拾幹凈。 ● 附近學校、博物館、宮殿也暫時停課、歇業、閉館 宣判日4日，憲法法院附近的學校都將臨時停課。據首爾市教育廳透露，校洞小學、雲峴小學、中央中學、中央高中等11所學校將於當天關門。一天前的3日，大同稅務高中等3所將縮短授課時間，中央高中等8所將臨時停課。總統官邸附近的漢南小學和附屬幼兒園也計劃於4日和7日分別停課。 宮殿和博物館等也將暫時休館。景福宮、昌德宮、德壽宮將於4日閉館一天，宮陵遺址本部通過網站表示：“預計會舉行大規模集會，為了保護文化遺產和遊客安全，將停止參觀。”景福宮內的國立故宮博物館和附近的大韓民國歷史博物館也將於當天閉館。首爾工藝博物館和國立民俗博物館也正在考慮閉館。 首爾市表示，將實行人群安全對策、應急醫療對策；將利用與狀況室相連的交通、防盜用閉路電視，加強對主要集會場所的人流密集度監控；為應對突發情況，決定在安國站、清溪廣場、漢南洞、汝矣大路各設置1個，共設置4個現場診療所。

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