尹錫悅方面：“沒有計劃表態服從判決”……尹錫悅避口不談. April. 02, 2025 08:01. by 申娜莉記者、高道藝記者 journari@donga.com、yea@donga.com. 憲法法院將尹錫悅總統彈劾案宣判定為4日後，尹錫悅方面和總統室最大限度地克制了表明立場。 在首爾市龍山區漢南洞官邸蟄居的尹錫悅1日沒有對法院指定宣判日期作出任何反應。與執政黨領導層等執政黨候選人接連表示服從憲法法院判決不同，他繼續保持沈默。尹錫悅代理人團相關人士表示：“據我所知，沒有計劃表態服從。” 尹錫悅法律代理人團律師石東炫2月19日曾表示：“總統當然會服從憲法法院的結論。敦促作出最大限度公正、合法的裁決。”但尹錫悅方面的尹甲根律師明確表示：“不知道結果及其原因，不好提前發表意見。在宣判前沒有計劃表態是否服從判決。” 總統室相關人士當天通過媒體公告表示：“將冷靜地等待憲法法院的決定。”總統室內部有人分析稱，憲法法院的審理時間比預想的要長，可能是法官們收集意見陷入了僵局，還出現了準備尹錫悅可能復職的動向。 總統秘書室長鄭鎮碩當天主持了首席秘書會議。總統辦公室在首席會議上表示：“我們討論了進出口與去年同期相比增加3.1%的‘3月進出口動向結果’的報告和美國貿易代表部的‘貿易壁壘報告’等。”總統室人士解釋說：“計劃與相關部門一起觀察報告書中提出的事項和業界影響，並尋求應對方案。”分析認為，總統室一邊說“冷靜地等待宣判”，一邊告知“正在正常執行國政業務”，表現出了為尹錫悅恢復職務做準備的意圖。

한국어