在美國投資的韓國企業，創造了相當於舊金山人口的工作崗位. April. 01, 2025 07:52. by 韓在熙記者、克拉斯維爾=朴鐘民記者 hee@donga.com、blick@donga.com. 隨著特朗普第二屆政府征收對等關稅等美國貿易保護主義的擡頭，韓國經濟面臨巨大考驗。但據調查，韓國企業在過去數年間，為了迎合美國的這種政策基調，增加在美生產設施等，大幅擴大了對美投資。有評價認為，在美中貿易矛盾和回流等貿易環境發生變化的情況下，韓國企業通過這樣的努力，開啟了韓美經濟合作的新篇章。 據有關當局和產業研究院1日統計，以2023年為准，進軍美國的韓國企業在當地直接或間接創造的工作崗位（包括產品配送、銷售等衍生工作崗位）達82萬多個。在美國，比舊金山總人口（2023年為80.9萬人）還要多的人得益於韓國企業得到了工作。 此外，從美國的立場來看，韓國也進入了世界最大投資國的行列。據英國《金融時報》分析聯合國貿發會議資料的結果，韓國在2023年對美投資215億美元（約31萬億韓元）。韓國在2010年還排在前10位，現在已超過日本和臺灣躍居首位。這還只是統計直接向投資國進行設備投資、設立法人的“綠地”投資的結果。在韓國進出口銀行統計的海外直接投資統計中，韓國企業的第一位投資對象國從2011年開始到去年為止，連續14年是美國。目前在美國活動的韓國企業達2432家（韓國貿易協會2024年分析）。 經濟界有評價認為，與特朗普政府再次執政無關，韓美經濟關系現在更上了一層樓。如果說之前韓國生產的中低價商品是通過韓美自由貿易協定或近岸外包（向墨西哥等鄰近國家轉移生產設施）出口到美國，那麽現在韓國企業正在發展成為在美國與當地企業合作開拓新市場、對美國當地經濟做出貢獻的“韓+美（KORUS）經濟2.0”。 美國韓國商工會議所副會長尹成龍表示：“美國人口超過3億，收入水平也很高，成了韓國企業無法放棄的‘第二個內需市場’。美國也應該為韓國企業家提供長期簽證和制度改善對策，與不斷發展的韓美經濟關系保持同步。”

한국어