幫助災民的災民……“因為太了解這種痛苦了”. March. 31, 2025 07:58. by 義城=明民俊記者、全南赫記者，山清=都永鎮記者 mmj86@donga.com、forward@donga.com、0jin2@donga.com. “怎能因為是災民就坐視不理呢？” 30日上午，在慶尚南道山清郡丹城中學見到的姜貞淑（60歲），一邊往餐盤裏盛滿米飯一邊說著。姜貞淑是因山火而失去家園的災民，從早上5點半到晚上10點一直在提供夥食服務。她在此次火災中失去了房子和果園。與她一道的誌願者大部分也是像她一樣的災民。姜貞淑說：“我在1998年智異山水災時也得到過誌願者的幫助。看到他們的獻身精神，我也想只要有機會就做誌願服務。” 席卷嶺南地區的歷代最嚴重山火造成了很多災民，為了幫助他們，各地紛紛伸出援助之手。當天上午，在山清郡矢川面新川裏東堂村見到的山清郡邑面體育會聯合會會長朴浩圭（65歲）正在幫助山火後的善後工作。他說：“來這裏的人都放下生意，做好了損失數十、數百萬韓元的心理準備。鄰居這麽困難，生意算什麽?” 在慶尚北道義城郡沙谷面滅火現場見到的居民金某（49歲）也表示：“放棄了周末來到這裏。正在盡最大努力幫助滅火隊員。”義城是慶尚北道北部地區山火最早開始的地方。還有聽說山火消息從大老遠趕來的誌願者。在義城郡安平面滅火現場幫忙的朴某（54歲）說：“聽說家鄉的朋友受害，從大邱趕了過來。” 災民們臨時停留的避難所裏擠滿了前來洗衣、醫療支援的誌願者。在義城體育館避難所前，救世軍和大韓佛教曹溪宗正在準備免費供餐。救世軍元堂英文教會負責人安索貝說：“在災難面前，還分什麽宗教?” 看到不分晝夜辛苦工作的滅火隊員和誌願者們，當地商人也站了出來。位於慶尚北道青松的一家餐廳在出入門上貼著“眼下為消防員免費提供飲食”的告示。盈德江口面的一家咖啡廳也免費向災民、滅火隊員和公務員、警察等人士等提供了咖啡。光州市和京畿道安養市等向山火地區捐贈了捐款。據中央災難安全對策本部透露，截至目前，由救助團體提供的山火受災地區捐款約為554億韓元。

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