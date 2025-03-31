經濟究竟有多差，韓國銀行居然繳納法人稅排名第一. March. 31, 2025 07:57. . 統計顯示，去年在韓國繳納法人稅最多的法人不是韓國代表性出口企業，而是韓國銀行。韓國銀行年度報告顯示，韓國銀行去年通過海外股票和債券交易獲得了很多運營收益，今年要繳納的法人稅達2.5782萬億韓元。相反，三星電子、SK海力士、現代汽車等預計達不到這一水平。根據海外金融狀況，韓國銀行獲得收益不是本質領域，也不可能持續。企業賺錢更多才是正常情況，但由於經濟蕭條，業績不振持續時間長，出現了倒過來的不正常情況。 三星電子2023年出現11.53萬億韓元的營業虧損，去年未能繳納法人稅。去年雖然成功扭虧為盈，但考慮到出現赤字時後續反映減稅的結轉虧損等，預計今年要繳納的稅金只有數千億韓元。與最多一年繳納法人稅高達6萬億韓元左右相比，簡直是隔世之感。SK海力士和現代汽車如果反映各種扣除項目，預計今年的法人稅將分別達到2萬億韓元左右，低於韓國銀行。 問題是，企業度過業績青黃不接期越來越難。隨著美國對外國產汽車征收25%的關稅和對等關稅迫在眉睫，出口戰線告急。隨著彈劾政局的不確定性延長，內需停滯長期化，信用危險增大，國家信用等級也響起了降級的警告聲。海外機構紛紛下調韓國今年的經濟增長率預測值。英國調查公司凱投宏觀將預測值下調至0.9%，預告“增長低於1%”。美國標普的預測值從2.0%一下子降到1.2%，降幅達0.8個百分點。 只有企業復活，稅收才能增加，才能有經濟也恢復的良性循環。朝野政黨最近達成協議，啟動了向半導體、二次電池、生物、人工智能等未來產業投資50萬億韓元的尖端戰略產業基金。為了提高企業活力，應該繼續這種努力。為了不讓企業在美國發起的關稅轟炸中受到攻擊，民間和政府應該齊心協力。不能放任一再出現韓國銀行比出口企業賺得更多、納稅更多的奇怪現象。

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