“金日成去世是因為核問題和韓朝首腦會談的壓力”. March. 29, 2025 07:16. by 高道藝記者 yea@donga.com. “金日成在核問題和南北（韓朝）首腦會談等前夕，因壓力和過度疲勞，心臟出現了問題。” 朝鮮金日成主席去世兩天後的1994年7月10日，中國外交部當局者在會見韓國駐華大使館公使金夏中時做出了上述表示。這位官員說，“1993年，中國專家曾2至3次前往朝鮮為金主席治療心臟病”，“朝鮮方面聲稱死因是心臟病的說法可能屬實。” 1994年7月末預定的韓朝首腦會談前夕，金日成主席去世的當時的情況，通過外交部在30年後的28日公開的外交文件被詳細公開。 文件顯示，前朝鮮外交部長金永南在公布去世消息之前向中方表示：“（兒子）金正日將繼承金日成的所有政策。”中國外交部人士表示：“金日成主席訪問中國時，就自己的兒子問題曾向鄧小平托孤。”“托孤”是托付孤兒的意思。據悉，美國駐日大使沃爾特•蒙代爾對前國防委員長金正日評價稱“似乎有些傻乎乎的（goofy）、像孩子壹樣的（childish）領導人似乎有些讓人難以信服”。 1994年10月朝美核協議《日內瓦協議》前夕，前總統金泳三在與美國總統克林頓的通話中試圖抗議“越過韓國”的情況也被公開。當局準備的金前總統通話內容資料中寫道，“國民中確實有壹些人認為，朝鮮核問題交涉是在排除當事者韓國的情況下被討論的事實是屈辱的。” 美國能源部1981~1994年將韓國和朝鮮等50個國家指定為“敏感國家”時，能源部內部規定也被公開。韓國以“國家安全形勢、核不擴散、地區不穩定以及支持恐怖主義等問題”為由被列為敏感國家，韓國研究人員在訪問能源部下屬的核武器、核能相關敏感設施時受到美國情報機構調查等限制。

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