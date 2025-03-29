“小時候沒有享受過的夢想，長大後用我的工資實現”. March. 29, 2025 07:15. by 許知遠記者、崔孝貞記者 wish@donga.com. “小時候很想要，但父母沒給買的玩具，現在用我自己的工資買了。” 上班族李東河（27歲）收集了機器人模型。2007年小學時在動畫片中看到的《變形金剛1》中的角色，去年在電影院重逢後再次陷入其中。李某自豪地笑著說：“當時纏著父母才勉強買了壹個”，“現在用努力工作賺來的工資‘用自己的錢買’。” 像這樣，2030壹代的“nostalgia（鄉愁）”沒有局限於公主主題拍攝等“體驗”，還延續到了“實物消費”上。仁荷大學消費者兒童系教授李恩熙分析說：“2030壹代消費喚起童年鄉愁的玩具或周邊產品等，在彰顯個性的同時，也獲得了心靈上的安慰。” 最近在20、30多歲年輕人之間掀起的《Catch! Teenieping》（《奇妙萌可》）熱潮也反映了這種現象。對於在4~6歲兒童中人氣頗高的兒童動畫片角色，“大人+兒童”們也開始狂熱起來。《奇妙萌可》中出現了愛心萌可、正正萌可、勇氣萌可、盼盼萌可、唱唱萌可、幸福萌可等擁有多種面貌和能力的萌可精靈角色，僅種類就超過了100種。小孩子中，喜歡收集萌可娃娃、玩具的也很多，而在家長眼裏則被稱為“破產萌可”。也就是說，因為買了太多的玩具，錢包變輕了。 從去年開始，在社交網絡服務（SNS）上，以2030壹代為中心，將自己比喻為萌可的角色，自稱“OO萌可”的現象成為了“meme”。以節約消費習慣而自豪的人自稱是“節約萌可”，相反，在購買自己想買的名牌時則自稱“揮霍萌可”等。包含年輕上班族悲歡情緒的“加班萌可”、“出差萌可”、“疲勞萌可”等也紛紛登場。 卡通商品（周邊）的人氣也隨之上升。去年8月，某咖啡連鎖店開始針對2030壹代顧客銷售萌可公仔，上市後的第壹個周末整體銷售額比前壹年增長了40%。首爾大學心理學系教授郭錦珠分析說：“小時候憧景的可愛形象表現為消費。”中央大學幼兒教育系教授趙炯淑（以上人名均為音譯）表示：“現在的2030壹代想購買喚起童年鄉愁的可愛商品，並對此投入愛意，獲得情感上的樂趣”，“隨著對事物熱愛心理的增強，這種消費趨勢也將持續很長時間。”

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