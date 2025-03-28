朝鮮首次公開“空中指揮所”預警機 金正恩親自乘坐. March. 28, 2025 07:29. by 申娜莉記者、孫孝周記者 journari@donga.com、hjson@donga.com. 朝鮮首次公開了被稱為“朝鮮版和平之眼”的空中預警機。這是朝鮮首次通過官方媒體公開被稱為“空中指揮所”的空中預警機。據悉，韓美情報當局持續追蹤了該飛機得到俄羅斯支援的情況，有分析認為，這可能是朝鮮在支援烏克蘭戰爭後獲得的補償。 朝鮮中央通訊社27日報道說，朝鮮國務委員長金正恩25日和26日指導了無人航空技術聯合體和探測電子戰研究集團的國防科學研究事業。在公開的照片中，金正恩親自乘坐空中控制機，在機內向軍隊幹部下達指示。金正恩乘坐的空中控制機是俄羅斯運輸機“伊爾-76”上放有雷達天線的防水防塵罩“雷達罩”的形狀。照片中還捕捉到了顯示擴大韓半島部分地圖的內部畫面。 空中預警機起到實時控制和指揮空中作戰和地面作戰的指揮所的作用。韓國空軍目前運營著4架“E-737和平之眼”，並計劃追加引進4架。雖然有人擔心會打破韓國具有絕對優勢的空戰中的均衡，但韓國軍方分析認為，朝鮮的力量還停留在初級水平。 韓國聯合參謀本部表示：“機體本身是朝鮮對原先的進行了改良，內部裝置或零件等有可能是俄羅斯提供的。”聯合參謀本部公報室長李誠俊在當天的吹風會上表示：“我們認為它非常笨重，在攔截上也很脆弱。因為現在處於完成階段，所以才向金正恩公開。” 金正恩參觀了自爆無人機打擊地面戰車的場面和外形與美國“全球鷹（RQ-4）”相似的無人偵察機飛行場面，並強調：“在武力現代化建設中，無人裝備和人工智能技術領域是必須最優先重視和發展的部門。”分析認為，是指應該把因無人機而遭受巨大損失的烏克蘭戰爭派兵經驗用到無人機的開發上。 此外，韓國聯合參謀本部表示，朝鮮在軍事分界線一帶開始埋設地雷作業和墻壁加固工作，並重新開始因冬季訓練等原因中斷的南北隔斷工作。參謀本部還表示，朝鮮從去年11月起拆除開城工業園區供電用輸電塔，其中11個目前已被拆除，但軍事分界線以北的第一座輸電塔沒有拆除。朝鮮表示，3月份在該輸電塔上安裝了可以監視韓國1-2公裏左右的閉路電視。參謀本部還表示：“朝鮮繼去年向俄羅斯派遣1.1萬多名兵力後，今年1、2月份又追加派遣了3000多名兵力。”

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