在韓食中添加廚師們的創意，迎合全球口味. March. 26, 2025 07:54. by 世宗=金秀研記者 syeon@donga.com. 很難定義韓食是什麽。但是我認為如果不理解韓食的傳統，就不會出現新的東西。” 25日，參加在首爾中區韓國之家舉行的韓食脫口秀的孫鐘元（音）廚師對韓食的變化做出了上述表示。他是去年在“亞洲50最佳餐廳”中排名第64位的“伊坦尼克花園”的主廚。孫廚師補充說，“醬、辛奇（韓式泡菜）、野菜是韓食的本質。” 出演著名料理綜藝節目的趙瑞亨廚師介紹了享受各種時令食材的方法，“即使是同樣的食材，各地區的長相不同，組合也不壹樣。”參加者們對韓食的世界化、料理方法等各自好奇的問題進行了提問。 對國民韓食宣傳活動是為紀念被稱為美食界奧斯卡獎的“2025亞洲50最佳餐廳”在首爾舉行而舉辦的。普通大眾及網紅等100多人參加了當天的活動。 統營式野菜拌飯、用土產大米制作的法式甜點等以韓食為基礎的美食市場也接連不斷。親自品嘗介紹的料理的尹河源（25歲）滿意地表示：“很好奇韓食市場進行得怎麽樣，但是有很多好吃的食物，心情很好。” 農林畜產食品部部長宋美令表示：“在熟悉的食物中添加創意性的年輕廚師們的創意給我留下了深刻的印象”，“政府也將積極支援，加強宣傳韓食、建設基礎設施等，擴大國內餐飲業界的機會。” 另外，當晚8時開始在首爾龍山區凱悅酒店舉行的頒獎典禮上，公開了今年亞洲最佳餐廳榜單的前50名。

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