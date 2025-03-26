韓江：“罷免尹是守護普遍價值之事”. March. 26, 2025 07:50. by 金素敏記者 somin@donga.com. 2024年諾貝爾文學獎獲得者韓江作家（照片）提出意見稱，“罷免（尹錫悅總統）是守護普遍價值之事。”這是韓作家首次表明敦促引用彈劾尹總統的立場。 414名“敦促罷免尹錫悅的作家”25日收集並發表了支持憲法法院引用彈劾尹總統的“壹行聲明”。包括韓作家在內，小說家殷熙京、金延秀、詩人金惠順、文學評論家申亨哲、2020年首次獲得世界級兒童文學獎“阿斯特麗德-林格倫追悼獎”的白熙娜（人名音譯）作家等參加了當天的聲明。 韓作家在聲明中說：“我相信不應該被破壞的生命、自由、和平的價值。罷免是守護普遍價值之事。”她在去年12月3日尹總統宣布緊急戒嚴三天後的6日（當地時間）在瑞典舉行的諾貝爾獎獲獎紀念記者會上表示，“2024年再次出現戒嚴事態，受到了很大的沖擊”，“迫切希望不要回到用武力、強壓、阻止言路的方式控制的過去情況。” 在此次聲明中，殷作家寫道“想生活在民主主義世界”，金小說家寫道“最晚也要在下周這個時候，度過壹個充滿正義與和平的夜晚”。金詩人寫道“希望我們不要再讓全世界的人感到羞愧，拜托”。 作家們在聯合聲明中表示：“隨著對顯而易見的內亂和蹂躪憲法的罷免宣判被推遲，社會混亂變得嚴重，國民守護的民主主義面臨危機”，“希望恢復民主主義和結束內亂的作家們齊心協力發出了聲音。”詩人徐孝仁表示：“此次聲明是誌同道合的文人之間在網上收集了意見，參與的人比預想的要多”，“韓作家傳達了聲明的宗旨，收到了回信。”

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