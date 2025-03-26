“如果被開除誰來負責?”……醫學院學生現在應該返校. March. 26, 2025 07:50. . “專攻醫生即使從進修醫院辭職，也可以持有醫生執照工作。相反，我們在沒有對策的情況下堅持下去，如果被開除，就會失去醫大（醫學院）學生的地位。又不是誰來負責。我認為，已經鬥爭了一年，該做的都做了。” 全國40所大部分醫學院將同盟休學的醫學院學生的回歸時限定為31日，處於開除危機的一名醫學院學生在網絡社區留言的一部分。實際上，持續一年多同盟休學的全國醫學院學生的“單一隊伍”似乎正在動搖。截止到21日，接受復職申請的高麗大學和延世大學醫學院有一半左右的在校生提交了復學申請。在延世大學醫學院，去年剛入學就進入同盟休學的2024級學生的復出率最高。 一度強硬的醫學院學生的動向之所以出現“回歸”的變化，很大程度上是因為政府和各大學打出“截至本月底未回歸時開除學籍”的強硬立場。全國40所醫學院中，有35所大學因反對政府醫學院擴招方針，到21日為止，對一年多沒有回校的休學學生進行了退回處理。大部分醫學院將在31日之前結束第一學期的註冊及復學申請。高麗大學、延世大學、車醫科大學24日向未註冊的醫學院學生發送了開除預定通知。 包括首爾大學在內的大部分醫學院都將回歸時限定在本周內。目前，還有很多醫學院學生就關系到“開除”的復出問題一再苦惱。據悉，休學學生之所以不願意返校，是因為擔心被打上“叛徒”烙印。在這種情況下，醫療界內部“應該停止破壞後輩未來的不負責任的鬥爭，說服醫學院學生返校”的呼聲越來越高。 被認為是醫療界強硬派的大韓醫師協會京畿道理事會會長李東旭（音）就是代表性例子。24日，他在數百名醫生聚集的網絡團體聊天室中呼籲：“如果沒有幫助面臨（留級和開除學籍等）危機的醫學院學生的計劃，前途廣闊的醫學院學生們應該停止（罷課），回到學校，這才是學長們的道理。不要再依靠醫學院學生了。” 說得有道理。與辭職後可以再就業的專攻醫生不同，醫學院學生沒有醫生執照。如果被大學開除，再入學也不容易。前輩醫生們不能對年輕後輩們的未來負責，就不能強迫陷入開除危機的醫學院學生進行鬥爭。醫學院學生們也應該認清現實，讓前輩醫生們進行對政府鬥爭。 “前輩沒能保護後輩並解決問題，沒能給下一代提出發展藍圖，感到非常抱歉和慚愧。現在受害最嚴重的是醫學院學生。即使是在未完成的階段，也懇切地希望他們能重返學業殿堂。” 這是高麗大學醫學院教授們21日發表的緊急對策委員會聲明的一部分。筆者認為，這篇文章不僅正確評價了目前的事態，而且能感受到老師真心為醫學院學生著想。學生重返校園不是“輸贏”的問題。反對醫學院擴招方針的醫大學生們，不是在校外，而是在校內盡到學生本分的時候，才更有力量。前輩醫生也應該為後輩醫學院學生重返學校開辟退路。防止大規模帶薪開除事態是挽救未來醫療的方法。

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