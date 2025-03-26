首爾市中心出現大型塌陷甚至出現死者……開車成為可怕的事情. March. 26, 2025 07:50. . 24日，在首爾市江東區明逸洞韓英外國語高中前面的道路上，發生了直徑20米、深達30米的大型塌陷。路過的一輛摩托車墜落，司機被泥沙掩埋而身亡。雖然轎車好不容易停了下來，但如果沒能避開往返6車道中4車道的天坑，事故險些擴大。首爾市認為，有可能是附近的地鐵9號線延長工程導致了塌陷，決定暫停工程。 最近10年間，僅首爾就發生了216起塌陷事件。去年8月，西大門區延喜洞城山大橋方向的道路上出現長6米、寬4米大小的塌陷，地鐵鐘路5街站、彥州站附近等地接連出現了地陷，市民們陷入了不安之中。在車輛通行和流動人口較多的首爾市中心，如果突然地面塌陷，司機和行人的安全將受到很大威脅。很難預測何時何地發生，因此稍有不慎就會引發大型災難。 首爾市中心的塌陷通常是由地鐵、隧道工程等地下空間開發或道路、建築工程等人為因素造成的。由於沒有完善地基，漏出的地下水或上下水道管中漏出的水會移動沙土，在地下形成空隙。在此次事故發生的現場附近，不僅有地鐵9號線延長工程，還有1月開通的世宗-抱川高速公路工程、重建事業等。如果多個工程同時進行，會加速地下水壓變化、泥沙流出，導致發生塌陷的危險增大。 如果經常檢查地基狀態、徹底管理地下設施工程，在一定程度上可以預防塌陷。僅此次首爾市江東區塌陷事故而言，就有預兆。附近加油站和店鋪的地面出現了裂痕，多次有人投訴。但國土交通部的特別檢查、首爾市和江東區廳的現場確認、監理師和施工公司的訪問檢查等，都沒有發現地基下沈。必須調查現場檢查是否松懈，地基探測技術或裝備存在不足，防止類似事件再次發生。市民每天上下班的道路安全，不能全靠個人的運氣。

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