40-59歲就業者人數驟減，中產階層的閑錢減少……動搖的“經濟腰桿”. March. 25, 2025 07:38. by 世宗=金秀研記者 syeon@donga.com. 調查顯示，2月份制造業、建設業、批發零售業的40-59歲就業人數為12年來最低。在整個就業市場上占據很大比重的產業群中，隨著40-59歲人群的就業萎縮，有人擔心韓國經濟的“腰桿”正在動搖。因購買房地產、教育費負擔等原因，中產階層家庭的閑錢也是5年來的最低值。 《東亞日報》24日對統計廳的微型數據進行分析的結果顯示，上個月40-59歲的制造業就業人數為222.7萬人。這是自2014年公開相關統計以來的最低水平，同比也減少4.2萬人。建設業和批發零售業的就業者同比也分別減少12.9萬人和3.4萬人。這些產業的就業人數以同月為基準，也是12年來的最低值。 據分析，隨著人口結構發生變化，內需停滯長期化，起到家庭家長作用的40-59歲人群的工作崗位也受到了影響。中央大學經濟學部教授李正熙（音）表示：“最近企業的結構調整對象大部分是40-59歲的人。中壯年是家庭費用最高的時期，因此這一代的就業不安勢必會導致養老危機。” 此外，中產階層家庭的閑錢也時隔5年首次低於月均70萬韓元。據統計廳數據，去年第四季度（10-12月）收入前40%-60%的第三等級家庭的月均盈余為68.8萬韓元，比一年前減少8.8萬韓元。這與全體家庭月平均盈余額增加6.5萬韓元、連續兩個季度同比增加的去年形成鮮明對比。這意味著中產階層的閑錢唯獨減少。盈余額是指家庭收入減去消費支出和稅金等非消費支出的金額，相當於家庭使用後剩下的閑錢。

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