演員朴寶劍：“飾演穩重、誠實的父親角色，非常珍貴的經驗”. March. 25, 2025 07:37. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “我認為‘卷心菜很甜’的臺詞中反映了寬植這個人物的性格特點。” 演員朴寶劍（32歲•照片）24日在首爾永登浦區某酒店接受采訪時這樣表達了Netflix電視劇《苦盡柑來遇見妳》中主人公寬植的感情。 寬植從小就壹直關註愛純（IU飾演），是守護在她身邊的人物。用在市場上賣卷心菜等行動來表達對愛純的愛意。 “對愛純的保護、支持和信任都包含在這句話中。臺詞很短，不知道該怎麽表達。” 朴演員將為了家人而獻身的父親寬植稱為“穩重、誠實的人”。他是第壹次扮演父親的角色。他說：“壹個生命體望著我的設定本身就很珍貴。”但是在劇中半部經歷了痛苦的家族史，觀念逐漸崩潰。 朴演員說：“雖然不知道該怎麽表達這種感情，但希望父母能感受到壹點悲傷”，“拍攝當時下著小雨。所有的壹切都和感情重疊，什麽都沒做就站在那裏。” 據在線視頻服務（OTT）排名網站Flix Patrol透露，《苦盡柑來遇見妳》在Netflix TV秀領域排名世界第四。他說：“人們相信像寬植壹樣默默生活的他們的存在”，“這部電視劇展現了有這樣的人，所以更有意義。” 當被問到“這次作品會在自己的人生中留下怎樣的季節”時，他微微壹笑。 “現在我人生的季節就像春天壹樣。通過這部作品，內心正在重新綻放著某些東西。”

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