來勢洶洶的源自中國的“技海戰術”…要建立只屬於我們的燈塔. March. 25, 2025 07:37. . 2025年已經過去了3個月。從產業部記者的角度來看，雖然有些早，但我想到了今年韓國產業界的關鍵詞是什麽。最近韓國產業界的新聞制造者不是人工智能（AI），也不是半導體和電池，而是鄰國“中國”。進入今年以來，韓國報紙的經濟版面上不斷出現中國尖端技術報道。 在產業現場工作的企業職員感受到來自中國的威脅比外界看到的更嚴重。“中國最初使用的是投入人力的‘人海戰術’，之後使用的是投入大量資金的‘錢海戰術’。現在推出新技術的‘技海戰術’震驚了全世界。”這是記者最近采訪的壹位電子企業高管的話。他的話中濃縮了從1990年代到2025年現在變化的中國企業的性格。特別是隨著時間的流逝，韓國企業更難對付。 從今年年初中國企業的動向來看，“像大海壹樣用很多技術攻擊敵人”的“技海戰術”似乎並不誇張。第壹個信號彈是1月份公開的中國杭州產生成型AI Deepseek（深度求索）。只使用了美國矽谷推出的ChatGPT開發費的5.6%，卻制造出了可以與之匹敵的產品。美國國內出現了“AI領域（落後於敵國的）‘Sputnik瞬間’來了”的反應。 美國自唐納德•特朗普壹期政府執政後，進行了8年的“芯片戰爭（Chip War•美國對華半導體限制）”也出現了失效的信號。華為方面表示，今年以來已批量生產性能與美國英偉達（NVIDIA）制造的AI芯片“H100”相似的“Ascend 910C”。電動汽車企業比亞迪（BYD）發布了“超級e平臺”技術，可以在5分鐘內給壹臺電動汽車完全充電。雖然兩件都還沒有在中國以外得到驗證，但如果按照發表的內容進行，其意義重大，足以改變全球技術潮流趨勢。 在這種情況下，韓國企業的應對必是二選其壹。要麽在中國尚未追趕上來的領域提前拉開超差距，要麽與中國企業對決，守住核心市場。前者的代表性例子就是HD韓國造船海洋。該公司展開了大膽的研究開發（R&D），即在集裝箱商船安裝小型模塊核電站（SMR），以原子能驅動。為了從根本上甩掉後起之秀中國造船廠的追擊，需要具備這種程度的想象力。 後者以LG集團的LG AI研究所為代表。LG AI研究所公開了國內最早的推論型AI“EXAONE Deep”，在美國數學奧林匹克競賽等方面取得了不亞於Deepseek的結果。EXAONE Deep計劃今後在整個產業中使用。只有將這些成果逐壹積累起來，才能在源自中國的技術正式湧入韓國時，起到照亮韓國產業未來的燈塔作用。 但令人遺憾的是，韓國企業的這種應對只依賴於個別企業的“創意性決斷”。對於來自中國的威脅已經顯現的石油化學、鋼鐵等行業，有必要聯合應對。韓國產業界分析壹下豐田、索尼等8家大企業聚集在壹起進行半導體復興的日本Rapidus事例怎麽樣呢？

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