在野黨終於發起“第30次彈劾”. March. 22, 2025 07:21. by 權五赫記者、李相憲記者 hyuk@donga.com、dapaper@dongac.com. 共同民主黨等5個在野黨21日提出了對代行總統職權的副總理兼企劃財政部長崔相穆的彈劾案。盡管黨內部分人士擔心“接連彈劾”，但共同民主黨正在推動尹錫悅政府上臺以來第30次彈劾試圖。隨著憲法法院宣布將於24日宣告對國務總理韓德洙彈劾案的裁決，分析人士認為，對尹錫悅總統彈劾案的宣判將在26日共同民主黨代表李在明違反《公職選舉法》案二審宣判後進行，共同民主黨正式開始了強攻。 共同民主黨、祖國革新黨、進步黨、基本所得黨、社會民主黨等5個在野黨當天向國會提交了針對崔相穆的彈劾動議案。彈劾理由包括涉嫌12月3日宣布緊急戒嚴的內亂共犯、未任命憲法法官候選人馬恩赫、拒絕委托推薦常設特檢候選人等。 李在明當天針對崔相穆表示：“從他代行總統職權的行為來看，是在明目張膽地擾亂國法秩序。最終是為了幫助內亂勢力的行為，無論怎麽看，崔代理本人都是此次內亂行為的主要任務從事者。”他主張，崔相穆不任命馬恩赫是擾亂國憲、幫助內亂的行為。憲法法院2月27日認為崔相穆未任命馬恩赫侵犯了國會的權限，但以“沒有法律依據”為由駁回了國會立即任命馬恩赫的請求。 此前，共同民主黨法律委員會當天以2015年幹政事件中違反特定犯罪（賄賂、恐嚇）加重處罰等相關法律的嫌疑，向高級公職人員犯罪調查處（公調處）告發了崔相穆。該黨法律委員長朴均澤等主張，“崔代理在朴槿惠-崔順實‘幹政門’犯罪發生的2015年，在擔任青瓦臺經濟金融秘書期間，積極參與了與設立籌資財團相關的犯罪”，向公調處提交了告發狀。當時，幹預國政調查特檢組認為崔相穆沒有嫌疑，沒有予以起訴。 國民力量黨強烈抨擊提起彈劾，稱之為“破壞國政的恐怖主義”。該黨院內代表權性東當天批評稱：“這無異於超越對崔代理個人的威脅，是意圖切斷整個國家。這是失去目的的感情報復。”該黨以強迫罪起訴了李在明和朴均澤。

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