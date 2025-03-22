在憂郁和不幸中掙紮的韓國，心理治療要以公共方式進行. March. 22, 2025 07:21. . 類似的悲劇壹再重演的原因是什麽？ 僅今年以來，深受大眾喜愛的名人接連結束了自己的生命。各地做出極端選擇的壹家人的消息每隔幾周就會繼續傳開。每當看到令人惋惜的新聞時，就會想起這個問題，現在到了該改變的時候了。“我們社會壹直放任類似的悲劇發生的原因到底是什麽呢？” 每年這個時候都會收到幾份反映韓國人幸福狀態的成績單。統計廳上月發表了《國民生活質量2024》報告。2023年韓國人生活滿意度為6.4分，比前壹年下降了0.1分。相反，每10萬人中有27.3人自殺，創下了9年來的最高值。經濟合作與發展組織（OECD）的平均自殺率正在下降，只有韓國獨自上升。這是持續20多年的令人困惑的趨勢。 本月還公開了《世界幸福報告（WHR）》發表的各國幸福排名。在2025年各國幸福指數排名中，韓國在147個國家中排名第58位，比去年下降了6個名次。以OECD標準來看，韓國處於最低水平。 雖然生活滿意度下降和非正常自殺率持續不斷，但韓國社會對精神健康的應對仍然過於安逸。專家們認為，這種程度是“公共保健的緊急狀態”，但找不到轉變對策。 發達國家對此問題反應機敏。據上個月在韓國出版的書《心理治療為何在經濟上是正確的》顯示，英國已經從2008年開始引進並實施公共醫療制度“心理治療接近性提高服務”（IAPT）。這是國家對患有憂郁癥、不安障礙等精神問題的人提供基於認知行為治療（CBT）的免費心理治療或咨詢服務的制度。 國家直接進行心理治療的理由是，放任心病不管，事後要付出的社會代價十分巨大，遠高於初期治療費。實施5年來，有40萬人受益，壹半以上的健康有所好轉。收入、學業成就、雇傭率都上升了。2018年，英國聲稱要從國家層面處理憂郁和孤獨感等問題，並在世界上首次新設了“孤獨部（Ministry of Loneliness）”。 “國家有必要在公共領域積極處理曾被認為是個人問題的心理問題”的提議是韓國社會尤其值得關註的部分。韓國直到去年才模仿英式模式開始了“全民心靈投資支援事業”，但勉強處於起步階段。 引入“孤獨部”的英國的自殺率（以2021年為準）為每10萬人中有8.4人，低於OECD平均值（10.6）。即使新設專門部門，如果有國家急需官方或國家介入心理問題，那麽沒有比韓國更緊急的國家，擺脫不了“自殺率第壹”的汙名。即使為時嫌晚，也應該參考發達國家的事例，制定出切斷悲劇惡性循環的正確對策。

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