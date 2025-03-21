憲法法院24日對韓德洙彈劾案作出宣判……比尹錫悅案早. March. 21, 2025 08:22. by 安圭永記者、金自炫記者、高道藝記者 kyu0@donga.com、zion37@donga.com、yea@donga.com. 憲法法院20日表示，將於24日對國務總理韓德洙彈劾案作出宣判。屆時距離國會表決彈劾案87天。 憲法法院當天下午表示：“國務總理韓德洙彈劾案的宣判將於24日上午10時進行。”去年12月27日，國會以協助總統尹錫悅實施12月3日緊急戒嚴、拒絕任命憲法法官為由，表決通過了韓德洙彈劾案。根據去年12月14日通過的尹錫悅總統彈劾案，韓德洙當時正在代行總統職權。憲法法院2月19日就韓德洙案舉行一次辯論，並由此結束了庭審程序。 隨著憲法法院公布韓德洙彈劾案的宣判日期，尹錫悅彈劾案的宣判將晚於韓德洙案。法律界原本認為，對韓德洙的彈劾理由中包括協助、參與內亂等，與尹錫悅案部分重疊，因此有可能在同一天宣判兩起彈劾案。 共同民主黨表示不滿稱：“韓總理的宣判日期早於尹總統，對此深表遺憾。”相反，國民力量黨則對憲法法院當天的宣布表示歡迎，認為“不穩定狀況不應久拖”。 此外，共同民主黨就代行總統職權的副總理兼企劃財政部部長崔相穆不任命憲法法官候選人馬恩赫一事，決定啟動彈劾程序。這將是尹錫悅政府執政以來第30次彈劾試圖。 共同民主黨院內代表樸贊大當天表示：“向崔代理下達了‘19日之前任命憲法法官馬恩赫’的最後通牒，但崔代理沒有任命……將啟動彈劾程序。”在前一天舉行的深夜議員全體會議上，有意見認為應該立即彈劾崔相穆，也有意見認為應考慮到“接連彈劾”的逆風而暫緩，但被授權作最後決定的領導層最終正式宣布彈劾。不過，具體提議時間並未敲定。 但有人指出，如果憲法法院退回或駁回韓德洙的彈劾案，韓德洙將恢復職權，擔任代行總統職權，因此共同民主黨彈劾崔相穆的名份將減弱。

한국어