“即使身體垮了，只要能守護國民就是光榮的”榮譽制服英雄. March. 21, 2025 08:21. . 海軍海難救助隊（SSU）救助官韓德洙（人名音譯下同）準尉作為資深深海潛水員，30年來壹直投入到各種海上災難現場，救助了無數人，收拾了屍體。在2002年第二次延坪海戰“虎頭海雕”號上，韓尚國中士的屍體也是韓準尉找到的。在救人的特殊部隊工作的自豪感、尋找失蹤者並將其送回家人懷抱的韓準尉因長期的深海潛水生活，耳膜受損，被判定為永久耳鳴，這樣的他在20日舉行的第13屆“榮譽制服獎”頒獎典禮上獲得了大獎。 榮譽制服獎是為了紀念為守護國民生命和財產而工作的軍人、警察、消防公務員們的辛勞和犧牲，2012年由東亞日報和頻道A制定的獎項，今年包括韓準尉在內的12名制服公務員獲得了該獎項。繼大獎之後，7名制服獎獲獎者中有2名是在與毒品的戰爭中立下汗馬功勞的人。京畿烏山警察署的俞炳律警監在外國人專用俱樂部將包括走私總負責人在內的71人壹網打盡；仁川海洋警察署的金相範警監抓獲了潛入國內的加拿大銷售總負責人，並沒收了122萬人份的可卡因。 四名為民獎獲獎者的功績讓我們切實感到，為了守護國民的安寧，需要拿出勇氣來獻出自己的身體。已故金宇泰總警在2023年擔任慶北聞慶警察署局長時，在暴雨現場進行了壹個多月的救援工作，最終因過度疲勞而殉職，終年50歲。已故消防尉金英洙在江原桿城消防派出所時期出動到山火現場時，因消防車翻車事故死亡。殉職當時年僅38歲。在救護車上搭載暈倒在路上的市民時，因追尾事故接受了5次手術的首爾廣津消防署消防尉尹永欽，在起火的漁船上救出5名船員，腿部受傷的東海海洋警察署江陵派出所巡警姜東鎮也在獲獎名單之中。 此外，空軍首位女性開發試驗飛行員、為KF-21開發做出貢獻的鄭多貞少校、在別墅火災現場救助4歲孩子和母親的首爾新大方地區隊警衛李江河、與6米海浪展開殊死搏鬥救活了11名遇險漁船船員的東海海洋警察署警正金洪潤等獲得了制服獎。雖然制服的工作地點在天空、土地、大海、火焰中有所不同，但所有人都表示：“即使我的身體受損，只要能守護國民，就感到很光榮。”感謝制服們的獻身精神，向已故的制服英雄們祈求長眠。

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