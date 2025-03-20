尹錫悅彈劾案宣判日，首爾將部署1.4萬名警力. March. 20, 2025 08:37. by 李相煥記者、全慧珍記者 payback@donga.com、sunrise@donga.com. 韓國警方決定在尹錫悅總統彈劾案宣判當日發布“甲號緊急令”，並在憲法法院附近部署1.4萬名全國警察機動隊。警方計劃投入刑警和特警，應對可能發生的暴力集會引發的意外事件。 據警方19日透露，警察廳計劃在總統彈劾案宣判當天，全國警察停止使用年假，並讓所有可用的警力全部待命。另外，將投入全國338個機動隊所屬的2萬名兵力，其中210個機動隊所屬的14000名兵力將部署在首爾。 警方計劃在宣判當天在首爾市鐘路區憲法法院附近安排刑警，如果示威者闖入憲法法院內部，將當場逮捕。特警也在憲法法院附近待命，擔心如果發生大規模暴力事件，將采取應對措施。警方還與醫院達成協議，如果出現急救患者，將送往附近的江北三星醫院進行治療。 警方計劃以安國站為基準，把西、南兩側分別劃為贊成彈劾方和反對彈劾方的示威地點。這是為了防止示威者之間發生沖突。為了應對示威者有可能非法發射無人機，還將部署“反無人機”（使無人機失效）裝備。宣判前後，警方還將加強對包括代理憲法法院院長文炯培在內的憲法法院全體法官的近距離保護。 宣判日將暫時中斷憲法法院附近的加油站和施工現場的運作。因為加油站或工地內的油、各種裝備等一旦落入示威者手中，就有可能演變成危險的暴力事件。22處鄰近建築物的屋頂也將被禁止出入。安國站從宣判日的第一班車起過站不停，預計示威者聚集的光化門、景福宮、鐘路三街、鐘閣、市政府、漢江津站也可以根據站長的判斷過站不停。 憲法法院所在的鐘路區19日也召開緊急對策會議，討論了從宣判前一天起到宣判次日應對人群密集的安全管理方案。鐘路區計劃，從保護主要文化遺產到檢查設施、管制非法停車、回收集會廢棄物、整頓路面堆積物等，安全管理和對策班運營投入500名職員。人流管理將在光化門站、安國站等主要車站出口周邊進行，包括宣判當天和前後兩天共3天。

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