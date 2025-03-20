母親的心意. March. 20, 2025 08:35. . 藍色的房間裏，穿著藍色連衣裙的女孩坐在藍色椅子上。桌子上的書封面也是藍色的，掛在墻上的畫中的聖母也穿上了藍色的衣服。雖然陽光透過巨大的窗戶照射進來，但孩子卻絲毫沒受影響，專註於編織。 安娜•安切爾畫的《藍色房間裏的陽光》（1891年•照片）就這樣充滿了藍色。安切爾來自丹麥最北端的漁村斯卡根，堪稱當代最具創新力的畫家。畫中的房間是她母親實際使用的房間，孩子是當時自己8歲的女兒赫爾佳。從1870年代開始，斯卡根隨著北歐畫家們的集聚，形成了藝術共同體，他們被稱為“斯卡根畫派”。他們下榻的斯卡根唯壹的酒店就是安切爾的家。 安切爾的母親和丈夫壹起經營酒店，生養了6個孩子，唯獨對最小的安切爾非常上心。當時，女性很難接受正規美術教育，也很難成為畫家，但她把在美術方面有才能的女兒送到了私立美術學校，甚至還送到了巴黎留學。女兒與畫家米歇爾•安切爾結婚生子後，為了確保女兒的工作時間，讓女兒在酒店吃飯，還負責照料孫女。多虧了母親的獻身精神，安切爾在結婚後也能活躍在畫壇。畫中的赫爾佳似乎沉迷於從奶奶那裏學到的編織技藝。畫家媽媽用溫暖的視線捕捉到了孩子的樣子，並裝進了畫幅中。雖然是平凡的日常場面，但各種藍色的變奏卻非常迷人。 陽光強烈的窗外是對這個孩子未來世界的暗示。掛在墻上的畫中，聖母的身體向著孩子，應該是媽媽希望保護女兒的心意。赫爾佳長大後考上了丹麥最好的美術大學，繼媽媽之後成為了畫家。多虧了奶奶和媽媽的愛與獻身精神。

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