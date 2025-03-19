我們被扭曲的政治. March. 19, 2025 08:42. . “妳們被奪走了理所當然的妳們的份兒，卻不知道氣憤，在屈服於不義後也感覺不到羞愧。這樣的妳們以後長大後創造的世界，想想都覺得可怕！。” 新上任的金老師（崔岷植飾）揭發了考試作弊行為，瞬間推翻了期間建立屬於自己的王國、淩駕於孩子們之上的嚴錫大（洪京仁飾）的獨裁統治，並說了這樣的話。而且讓孩子們壹壹揭發嚴錫大犯下的錯誤。 將李文烈的小說改編成電影的《我們被扭曲的英雄》是壹部通過某鄉村小學發生的嚴錫大這壹暴力人物的專橫行為，對獨裁和民主化以及叛變進行政治隱喻的作品。但是，懲戒嚴錫大的金老師真的實現了革命和民主化嗎？不是那樣。因為這不是通過孩子們自己的力量，而是借助老師的體罰實現的。 實際上，到了中年，聚集在辦喪事的人家家裏的孩子們仍然沒有什麽變化。曾起到嚴錫大右臂作用的東奎擔任出租車司機，仍然虛張聲勢；雖然是小嘍啰，但情況壹改變，帶頭吐露嚴錫大不正當行為的滿順成為了機會主義者暴發戶。當時擔任生活部長的孩子成了刑警，甚至還這樣滴咕。“像最近這種時候，應該猛地抓住像嚴錫大這樣的家夥並搞政治…….” 最令人震驚的是，戴著國會議員徽章出現在喪家家裏，擺出壹副慣於拍馬屁的樣子的金老師。“變化太大了。出人頭地是什麽….”滿順對金老師的自言自語讓人想起了最近的彈核政局。年輕時高喊“法律正義”的這些人否定憲法，急於將其正當化。這就是我們被扭曲的政治現實。 “變化太大了。出人頭地是什麽…”―出自朴鐘元《我們被扭曲的英雄》中

한국어