“人口懸崖”地方自治團體“希望引進海外難民”. March. 18, 2025 07:50. by 英陽=明敏俊記者 mmj86@donga.com. 慶尚北道英陽郡與聯合國難民機構（UNHCR）合作，正在推進今年內引進40多名緬甸難民的方案。決定在軍隊內廢校用地等建設定居設施。英陽郡決定引進被視為回避設施的難民定居設施的理由是，該郡是內陸人口最少的。英陽郡人口為1.5328萬名（以2024年為準），在全國229個地方自治團體中，除島嶼以外人口最少。軍方相關人士表示：“即使是40名的人口流入也是流入”，“今後將根據結果擴大收容規模。” 面臨人口懸崖危機的地方自治團體正在積極引進過去不願設置的回避設施。因為，在人口持續減少的情況下，很難引進有收益性的設施，而且現有設施也變得空洞化。也就是說，如果引進回避設施，生活人口增加，就會對地區經濟有所幫助，而且滯留人口也會增加。 英陽郡17日表示：“將推進難民重新定居示範事業，安置40多名緬甸難民，並支援居住、教育、工作崗位等。”2021年2月，緬甸軍方發動政變奪取政權，政治動蕩和內戰長期化，造成數百萬難民。大部分難民逃到了鄰國，但生活非常困難。對此，聯合國難民機構正在幫助這些難民在其他國家穩定地重新定居。 除英陽郡外，其他人口減少地區也開始引進監獄、火葬場、廢棄物焚燒場等各種回避設施。慶北青松郡為設立女子監獄，正在說服法務部。申辦回避設施時，政府會給予支援金和居民便利設施等多種優惠，因此地區之間甚至展開了申辦競爭。慶北永川市、尚州市和大邱軍威郡參與了大邱市中心內的軍隊遷移事業，慶南居昌郡為了申辦火葬場，有9個村莊展開了競爭。 從政府的立場來看，可以在無矛盾的情況下建設必要的設施，而地方自治團體則可以獲得人口增加和各種獎勵的優惠，因此被評價為“雙贏”。但也有人提議應該慎重。首爾大學行政研究生院教授洪俊亨（音）表示：“申辦前要充分達成居民們的協議，設施建成後也要持續監測居民和設施相關反應”，“為了讓居民感受到優惠，需要持續的管理，政府也不能只交給地方自治團體，而是應該參與協調過程或提供回避設施相關優惠。”

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