延坪海戰英雄夫人的吶喊. March. 18, 2025 07:49. . 第二次延坪海戰的英雄韓相國上士的夫人金漢娜在國會前開始了孤獨的示威。示威的目的是恢復軍隊加分。26年前，適用於公務員考試和公共企業招聘考試的軍隊加分因違反男女平等原則被判違憲。對於參加針孔般招聘考試的女性和未服兵役的人來說，可能會有這種感受。但即便如此，為什麽不能認為廢除軍隊加分是更大的歧視和不負責任呢？ 首先，軍隊加分對象不是男性，而是服兵役者。如果說是大部分男性都能得到優惠，那麽軍隊也可以增加女性人力采用。如果適用於公務員考試的軍隊加分也存在問題，可以把軍隊經歷認定為社會經歷。也有保障多種特殊性的方案，而不是一次性加分。學校和企業需要根據特性自由賦予軍隊服役補償分的文化。 如果進行這種嘗試，又有人會提出公正性。韓國社會陷入了奇怪的公正性邏輯。雖然近來世道就是這樣，但是通過集體、統一化的邏輯，將表面上的小差異變成更大的、看不見的歧視。 具體的方法固然需要專門的研究，但在這裏想說的是廢除加分帶來的輕軍風氣。本來就有越來越多的年輕人把服兵役比喻為強制奴隸生活，廢除軍隊加分對此做出了看得見的貢獻。雖說實行了這樣那樣的彌補之策，但也得有看得見的制度。在應對把服兵役奴隸化看待的風氣方面，缺乏堂堂正正、具體的努力。 士兵們犧牲自己保護著國民的生命和生活。提高士兵工資、改善士兵福利，也無法補償關鍵時期獻身國防的時間。而且都是母親的兒子。國家應該正當補償軍隊服役的主張，怎麽會是特定性別的問題、歧視的問題呢?

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