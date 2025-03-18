雙方就參數改革達成協議，展開了心理戰……“彈劾審判黑洞”即將到來. March. 18, 2025 07:48. . 朝野就同時提高國民年金保險費率（繳納額）和收入替代率（領取額）的參數改革案達成協議後，連國會處理日程都沒有確定就展開了心理戰。除了參數改革，圍繞討論結構改革等的國會年金特別委員會運營的分歧也是矛盾的原因。國民力量黨認為，只有在特別委員會組成決議案中加入“朝野協商處理”的字樣，才能協助國會處理參數改革案。只有這樣，才能阻止共同民主黨在特別委員會上單獨處理。共同民主黨則針鋒相對地表示：“既然決定由執政黨擔任特委委員長，那就難以在沒有達成一致的情況下處理，因此沒有必要明文規定。” 朝野就保險費率上調至13%、收入替代率上調至43%的參數改革案達成協議剛剛4天。去年5月就保險費率上調數值達成協議後，因未能縮小圍繞收入替代率1%的分歧，浪費了1年的時間，各退一步後好不容易找到了突破口。但達成協議兩天後再次對立，朝野自己連參樹改革案的國會處理前景都變得不透明。難道忘記了年金改革每推遲一天，年金負債就會增加885億韓元的事實嗎？ 參數改革不是年金改革的終點，而是起點，因此朝野在年金特別委員會上制定剩下的問題——根本性結構改革的對策非常重要。對於自動減少年金財政惡化時收取資金的自動調整裝置，朝野也有很大的分歧，因此有必要在特別委員會上達成協議。因為僅靠參數改革，只能將年金枯竭的時間推遲8年。但結構改革是國民年金之外還要觸及其他年金的中長期問題，因此復雜且需要很長時間。 憲法法院對尹錫悅總統的彈劾審判結果出來後，“後彈劾”政局會像黑洞一樣吸走所有焦點，好不容易達成協議的參數改革方案也會漂流。也就是說，現在是參數改革的最後黃金時間。希望能夠銘記，2007年養老金改革後，時隔18年好不容易抓住的機會，如果虛幻地放棄，將給青年和未來一代帶來很大的負擔。必須在彈劾審判結論出來之前迅速完成參數改革的立法。

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