“不能丟下患者離開”，鄉村醫生放棄4億韓元年薪選擇堅守. March. 17, 2025 08:23. by 朴英民記者 minpress@donga.com. “周圍也有很多人勸我。但是因為無法留下處於惡劣環境中的患者，所以留下了。” 6日，全北井邑市古阜保健支所所長林京洙（68歲•人名音譯）在接受本報采訪時，就堅守在地區保健所工作的理由做出了上述表示。 林所長是被評價為奠定了大韓民國應急醫療體系基礎的醫生。1994年，他與順天鄉大學客座教授朴潤亨共同起草了《應急醫療法》草案。在首爾出生長大的他之所以在井邑定居下來，是因為小小的緣分。那就是在工作了33年的首爾峨山醫院退休，2022年1月就任井邑峨山醫院院長。 “來到地區後發現醫療環境非常惡劣。我以為基本體系已經具備了…”林所長說道。他補充說：“全國殘疾人發病率為5.1~5.6%，而井邑這裏達到了10%”，“高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病應該得到妥善管理，但是醫療設施和醫療人員不足，因此患者們不按時吃藥等管理不善，導致重癥。” 確認這壹現實的林所長在去年9月井邑峨山醫院院長任期結束後也未能離開井邑。他於去年11月就任古阜面保健支所所長。雖然周圍的人和家人都勸阻他，但沒能打消他“為國家做好事”的意誌。林所長說：“成為公共保健醫生後，原本領取的私學年金也中斷了，在保健支所閣樓的5坪房間裏生活也很困難。困難的事情不止壹兩件”，“但是我不能丟下那些只盯著我的患者離開。” 他每周壹至周四在井邑停留4天，從上午9點到下午5點進行診療。為了宣傳高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病的重要性，還經常到古阜面內的44個村莊進行特別演講。壹位醫療界相關人士表示：“如果是林所長程度的醫生，年薪足可以拿到4億~5億韓元”，“盡管如此，他還是選擇了月薪不到300萬韓元的公共保健之路。” 林所長強調，應該為更多的老年醫生為地方醫療做出貢獻奠定基礎。他說：“有必要修改如果擔任公共保健醫生，私學年金就會中斷的私學年金法和可以聘用老年醫生為公共保健醫生的相關法律。”

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