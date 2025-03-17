首張個人專輯所有歌曲都全情投入的Jennie的強烈舞臺. March. 17, 2025 08:22. by 仁川=史智媛記者 4g1@donga.com. 那裏的壹切都是“Jennie”。 展現充滿力量的說唱和強烈表演的女戰士。看著揮舞著粉紅色熒光棒的粉絲們，少女硬咽著。還有不被他人的視線所左右，要愛自己的堂堂正正的女性。Jennie的首場單獨演唱會充滿了Jennie式個人風格。 15日在仁川中區因斯派爾競技場舉行的演唱會《The Ruby Experience》像7日發行的BLACKPINK成員Jennie（金智妮）的首張個人正規專輯《Ruby》壹樣閃閃發光。超越K-POP偶像成員，成為流行偶像兼Solo藝人的Jennie豐富多彩。 在當天的演出中，Jennie演唱了專輯《Ruby》中收錄的15首歌曲。這壹舞臺延續了6、7日（當地時間）在美國洛杉磯（LA）皮考克劇場和10日在紐約Radio City音樂廳進行的舞臺。雖然多少有些短暫的表演時間等也有遺憾之處，但始終讓座無虛席的9000多名觀眾為之瘋狂。 ●“整個世界都只是舞臺” “All the world's a stage, And all the men and women memerly players（整個世界都只是舞臺，所有人都只是在演戲）。” 與給個人專輯帶來靈感的莎士比亞喜劇《As you like it》中的壹句話壹起登場的Jennie，每首歌都千變萬化。她身穿紅色上衣，披著毛夾克，在鏡子前演唱《Start a war》時，就像是在節奏中優雅地托付身體的淑女壹樣在包含對開拓自己道路的女性愛意的歌曲《Mantra》中，她是壹位火辣的領袖。 千變萬化的演出節奏讓人絲毫沒有松懈感。在包含“愛自己的本質”信息的舞曲《ZEN》中，她看起來像披著黑色墊肩夾克的戰士。但是在下壹首歌曲《Damn Right》中，又立即散發出充滿律動的R&B感性。 精彩部分是《Like Jennie》和《with the IE》以及《ExtraL》等3首歌曲連續演唱的舞臺。以嘻哈為基礎的舞曲隊列如實地展現了Jennie在此次專輯中追求的目標。雖然沒有特別的舞臺裝置，但Jennie的表演本身就足以讓人投入其中。特別是“了不起是罪嗎”的《Like Jennie》中尖銳的韓文說唱非常入耳。在《with the IE》中，穿透麥克風的音量也非常耀眼。 ●70分鐘的表演時間令人遺憾 “我答應過妳，真的不會哭……當我受到這麽多人的無限喜愛時，我很難壹下子接受。” 在演唱了11首歌曲之後才首次開口說話的Jennie，因為對粉絲們的感謝，最終硬咽了。但是用少女般的語氣喘口氣也是暫時的。她說“會回到演出模式”，像專業人士壹樣表演了剩下的歌曲。最後壹首歌《twin》的余韻也很深。伴隨著優美的吉他演奏，她壹絲不茍地表現出了思念朋友的深情情感。最後，Jennie說：“Jennie永遠都是做好音樂的好人，請大家拭目以待。” 但是有人指出，即使考慮到此次演出是在正規專輯發行之際推出的“Showcase性質”的演出，約1小時10分鐘的放映時間也令人遺憾。考慮到票價至少為15萬韓元左右，更是如此。沒有廣泛使用舞臺的演出也沒有展現出Jennie的爽快表演。與引發暴露爭議的美國演出不同，國內演出穿著比較“文靜”的衣服登上了舞臺。

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