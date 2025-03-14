K醫療向蒙古傳授肝移植術，挽救300名患者. March. 14, 2025 07:36. by 朴星民 min@donga.com. 韓國醫院向世界上肝癌死亡率最高的蒙古傳授了活體肝移植手術方法，在15年間救活了300多名患者。活體肝移植是切除健康人的部分肝臟，轉移到需要肝移植的患者身上的手術。 首爾峨山醫院13日表示，從2011年開始向蒙古烏蘭巴托國立第壹醫院傳授活體肝移植術，並於上月22日進行了第305次活體肝移植。將兒子加爾巴德拉赫（25歲）的肝臟成功移植給了患有肝硬化的母親恩赫門德（41歲）身上。 該手術是蒙古首次利用腹腔鏡進行的肝切除術。腹腔鏡手術是在捐贈者的腹部打直徑1厘米以下的孔後，切除肝臟的高難度手術。首爾峨山醫院肝移植•肝膽外科的鄭東煥、姜宇亨教授參與了此次手術。 據世界癌癥研究基金（WCRF）透露，以2022年為基準，蒙古每10萬人中就有96.1名肝癌新患者，居世界首位。肝癌死亡率也居世界首位。對此，蒙古政府在2009年組建了肝移植項目申辦團隊，並向首爾峨山醫院請求幫助。 經過約2年的醫療團隊研修，2011年9月首爾峨山醫院肝移植團隊在當地首次成功進行了活體肝移植。2015年蒙古醫療團隊獨自進行了肝移植手術。15年來，蒙古192名醫療人員在韓國接受了研修，首爾峨山醫院派遣214名醫療人員傳授手術方法，並進行了協診手術。 傳授活體肝移植術是首爾峨山醫院從2009年開始的支援發展中國家醫療自立的項目“亞洲峨山（Asan-in-Asia）”項目的壹環。“亞洲峨山”參考了韓國通過美國的教育•醫療援助項目“明尼蘇達計劃”在20世紀50年代奠定近代醫療基礎的事例。蒙古活體肝移植的全部費用也全部由首爾峨山醫院支援。 領導“亞洲峨山”項目的首爾峨山醫院肝移植•肝膽外科客座教授李承奎表示：“與蒙古政府簽訂協議當時，由於沒有合適的肝移植技術和設備，只能依靠海外遠征治療”，“300多人通過肝移植獲得了新生，感觸頗深。”肝移植•肝膽外科教授鄭東煥（人名音譯上同）表示：“為使捐贈者腹腔鏡肝切除術等新的醫療技術在當地紮根，將不惜壹切進行支援。”

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