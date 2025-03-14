韓國政府為應對關稅戰爭支援611億韓元規模的“出口憑證”. March. 14, 2025 07:36. by 世宗=金秀研記者 syeon@donga.com. 韓國政府為應對源自美國的“關稅戰爭”，今年將向1300多家出口企業提供611億韓元規模的出口憑證。代行總統職權的副總理兼企劃財政部長官崔相穆表示，“采取阻礙貿易擴大的措施不會有益”，預計韓國政府不會對美國的關稅施壓采取“強對強”的應對。 13日，韓國產業通商資源部表示，將正式引進應對關稅的量身定做型支援體系。產業部相關人士解釋說：“這是為了韓國企業能夠靈活應對唐納德•特朗普二期美國政府上臺後急劇變化的全世界貿易環境，加強針對性支援。” 首先，政府決定將今年的出口憑證支援規模增加到611億韓元，比去年（561億韓元）增加9%。支援企業將從1100多家增加到1300多家。出口憑證是中小、中堅企業從出口事前準備到進軍市場，在出口全過程所需的14大領域7200多個服務，在憑證發放限度內可以自由利用的出口支援事業。此外，還計劃加強應對關稅所需的支援，從4月開始引進出口企業可以從當地合作夥伴公司得到損失分析及應對、發掘替代市場等壹攬子支援的關稅憑證。 另外，崔代總統12日（當地時間）在接受《華爾街日報》采訪時表示：“考慮到韓國的歷史立場和國家利益，采取阻礙貿易擴大的措施不會有益”，“墨西哥和加拿大不是適合韓國貿易戰略的比較對象。”

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