監查院長和檢察官3人的彈劾被駁回……在野黨必須好好反省並道歉. March. 14, 2025 07:35. . 憲法法院13日以全體一致意見駁回了對監查院長崔載海、首爾中央地方檢察廳檢察長李昌洙等3名檢察官的彈劾。憲法法院認為，因遷移總統室官邸的不實監查等被彈劾的崔院長，沒有到罷免的程度。對於調查或指揮牽涉總統夫人金建希的德意誌汽車股價操縱事件的3名檢察官，法院也表示沒有濫用裁量權或違反憲法和法律。 共同民主黨當初主導推進對崔院長和檢察官的彈劾時，很多人指出不符合彈劾條件，但去年12月5日在全體會議上強行處理彈劾案，此後98天內他們的職務被停止。由於無理的彈劾，給起到監查院及檢察機關中樞作用的首爾中央地方檢察廳造成了3個多月的業務空白。 尹錫悅政府上臺以來，共同民主黨主導提出29件彈劾案，13件獲得通過。其中，憲法法院作出判決的8件全部被駁回，大部分都是全體一致意見。這從側面證明，在野黨在沒有嚴格追究法律條件的情況下，把彈劾當作了將不符合自己口味的公職人員暫時排除在職務之外的手段。成為在野黨目標的廣播通信委員會甚至有3名委員長和代理接連成為彈劾對象。 因“報復性彈劾”而引起爭議的事例也不少。檢察官李正燮在任水原地方檢察廳第二次長時負責調查懷疑共同民主黨代表李在明牽涉的雙鈴向朝鮮匯款案，因個人不正之風嫌疑被彈劾，但被憲法法院駁回。彈劾案被法制司法委員會擱置的4名檢察官也曾進行過與李在明或共同民主黨有關的調查。正因為如此，才會出現“用於防彈的彈劾”的說法。 當然，正如憲法法院在此次決定中對檢察機關是否切實調查金建希操縱股價疑惑提出疑問一樣，即使彈劾案被駁回，崔院長和檢察官們也不是得到了完全的免罪符。盡管如此，通過大量彈劾妨礙國政的在野黨的責任也不會消失。到目前為止，共同民主黨對接連的彈劾表示反省的，是李在明在12日的節目中表示：“我們也不認為沒有任何錯。”這不是可以這樣翻篇的問題。作為國會第一大黨，應該至少就濫發彈劾加重國政混亂一事正式道歉。

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