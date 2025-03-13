獨自飛翔的鳥. March. 13, 2025 08:24. . 壹只巨鳥在天空有力地飛翔。就像偽裝術壹樣，身體被塗成和下面樹林壹樣的顏色、同樣的圖案。下方灰色圍墻上的巢穴裏，可憐地放著三枚白色的蛋。為什麽鳥不在自己的窩裏守護鳥蛋而獨自飛翔呢？ 畫春天的畫家很多，但像勒內•瑪格麗特壹樣表現充滿想象力的春天的畫家的很少。《春天》（照片）是她於1965年用油畫創作的作品，2003年在法國制成石版畫。瑪格麗特以將陌生或相反的形象布置在壹個畫面中，使欣賞者感到混亂的超現實主義作品而聞名。在這幅畫中，鳥巢和石墻也被描繪得逼真和立體，而鳥則被畫得像剪紙壹樣平面和非現實。 飛翔的鳥是瑪格麗特畫中經常出現的形象。鳥通常象征著自由和遷徒。也暗示著理想和夢想。鳥巢具有生命、誕生和保護的意義，但在這幅畫中，鳥巢成了被鳥媽媽遺棄的存在。低矮的石墻上滿是平底鍋印。粗糙冰冷的石墻或許隱喻了殘酷的去年冬天。那麽，畫家表現出了想拋開過去，尋找理想的心情嗎？為了自己的自由和飛翔，拋棄了絆腳石—鳥蛋。 這幅畫中最具特色的是鳥的偽裝術。偽裝術是為了欺騙敵人而偽裝自己的技術。雖然現實是冬天，但也有可能是偽裝成春天的意思。也可以解釋為，鳥在身上弄上樹林的圖案，意味著所有生命都不能與自然分離。 就這樣，瑪格麗特的畫作讓觀者產生各種好奇和解讀。相信性善說，再看看畫吧。也許鳥媽媽不是拋棄自己的蛋，而是在飛著尋找食物。春天來了，為了重新獲得孵蛋的力量。

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