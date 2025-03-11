梁賢俊等“年輕血液”加入洪明甫號…“相信能和老將們很好地融合”. March. 11, 2025 07:55. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韓國籍旅歐派球員中，最近腳尖最熱的梁賢俊（23歲•凱爾特人隊）加入了試圖提前連續11次進軍世界杯決賽圈的“洪明甫號”。 韓國國家足球隊主教練洪明甫（56歲）10日在首爾鐘路區足球會館發表的2026北中美世界杯亞洲區第3輪預選賽3月國家代表隊大名單中，梁賢俊榜上有名。這是梁賢俊自去年2月亞洲杯後，時隔13個月再次入選國家隊。去年7月擔任代表隊指揮的洪教練首次提拔了梁賢俊。洪教練說：“最近看到梁賢俊即使出場時間很短，也會給人留下深刻的印象，所以選了他。” 2021年在職業足球K1聯賽（第壹級）江原隊出道的梁賢俊，第二年橫掃K1聯賽和大韓足球協會最佳青年球員獎，成為“超級希望之星”。但他在2023年轉會到蘇格蘭足球超級聯賽（第壹級聯賽）凱爾特人隊後，在主力競爭中遇到了困難，因此沒能受到太大關註。據洪主教練透露，1月份在歐洲出差期間訪問凱爾特人隊時，梁賢俊還因為沒能得到很多出場時間而感到非常痛苦。但是，梁賢俊在上月以後的8場正式比賽中，取得了4粒進球和5次助攻的出色表現，最終得到了洪教練的認可。梁賢俊在2日與聖米倫隊的聯賽比賽中攻入2球並助攻1次，主導了凱爾特人隊5比2的大勝，還入選了英國BBC廣播評選的“蘇格蘭聯賽本周最佳陣容”。 目前，國家隊的主力前鋒狀態不佳，需要註入新鮮血液來提高活力。大韓足球協會將二線攻擊手分類為中場。隊長孫興慜（33歲）在英格蘭足球超級聯賽（EPL•第壹級)）托特納姆熱刺隊為了管理體力正在調整出場時間，黃喜燦（29歲•狼隊）因大腿後側肌肉受傷而缺席了壹個月。因此，洪明甫主教練選用了梁賢俊和梁民革（19歲•女王公園巡遊者隊）、嚴智星（23歲•斯旺西城隊）等多名在去年11月A級比賽時沒有選拔的23歲以下的年輕二線攻擊手。隨著“年輕血液”的加入，代表隊中場陣容中有13人入選，這是洪教練上任後人數最多的壹次。 梁民革自1月從托特納姆熱刺隊租借到英格蘭足球冠軍聯賽（第二級）QPR後，通過增加出場次數來提升比賽感覺。洪教練表示，“梁民革在QPR比賽中的表現還不錯。梁民革是今後要成長為國家隊主力的球員。”嚴智星在9日與米德爾斯堡隊的英冠聯賽上，打入了加盟斯旺西城隊30場比賽後的首粒入球。洪教練表示：“希望年輕球員們即使出現失誤也不放棄，展現出能動性的面貌。將很好地協調他們的霸氣和孫興慜等老將的經驗。” 韓國隊將於20日在京畿高陽綜合運動場與阿曼隊進行預選賽第7場比賽，25日在水原世界杯體育場與約旦隊進行預選賽第8場比賽。根據此次兩連戰的結果，至少可以確保小組第2名，確保連續11次進入世界杯決賽圈。如果兩場比賽都取得勝利，那麽無論剩下的比賽結果如何，都將獲得進入決賽圈的入場券。截至10日，韓國隊積14分（4勝2平），排在B組第1位。排名第二的伊拉克隊積11分，排名第三的約旦隊積9分。 第三輪預選賽由18個國家分成3組，每組6支球隊，以“主客場循環賽”的方式進行。每隊結束10場比賽後，各組的前兩名將直接進入世界杯決賽圈。洪主教練表示：“為了確定出線，將竭盡全力。但我想營造壹種讓球員們沒有負擔、能夠舒適地進行比賽的氛圍。”

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