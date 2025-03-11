加拿大新總理金融專家卡尼將領導對美關稅戰. March. 11, 2025 07:54. by 紐約=常駐記者林羽善、洪貞秀記者 imsun@donga.com、hong@donga.com. 在受到美國總統特朗普強力貿易攻擊的背景下，加拿大選出了來自非政治領域的經濟金融專家為新總理。 當地時間9日，加拿大執政黨自由黨選舉出了馬克·卡尼為新黨首。加拿大是議會制國家，由執政黨黨首擔任總理。在約15萬名黨員參與的投票中，卡尼以85.9%的支持率當選，將接替今年1月宣布辭職的特魯多，預計將在本周正式就任總理。 卡尼畢業於美國哈佛大學（本科）和英國牛津大學（研究生），曾在著名投資銀行高盛工作。2008年全球金融危機時，卡尼曾擔任加拿大央行行長。此外，卡尼還曾在2013-2020年間擔任英國央行行長，成為首位擔任該職位的外籍人士。 《紐約時報》評論稱：“卡尼的首要任務是應對特朗普對加拿大經濟和主權的威脅”。評論指出，加拿大選擇一名能夠與特朗普對抗的經濟金融專家，他曾成功應對全球金融危機和英國“脫歐”帶來的經濟沖擊。 卡尼在當選後的講話中表示：“特朗普正在攻擊加拿大的工人、家庭和企業。我不會讓他得逞。”他還說：“在美國人民尊重我們並對自由、公平的貿易做出可信承諾之前，加拿大將繼續對美國實施報復性關稅。”他還提到加拿大最受歡迎的體育項目冰球，並表示：“無論是冰球還是貿易，加拿大都會擊敗美國。”

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