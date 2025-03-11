87歲“晚學徒”老奶奶們，在女大穿“學科夾克”. March. 11, 2025 07:54. by 崔孝貞記者 hyoehyoe22@donga.com. 87歲的老奶奶等“晚年求學的新生”們進入了淑明女子大學未來教育院，了卻了此前沒學習而留下的遺憾。 10日下午2點，在首爾龍山區淑明女子大學百周年紀念館韓尚恩休息室舉行的未來教育院入學儀式上，淑明女子大學校長文詩研向金甲女奶奶（87歲）和牟夫德奶奶（87歲）頒發了校標、學科夾克、學生證、花束等。她們是今年未來教育院社會福祉系26名新生、兒童學系22名新生等共48人中年齡最大的學生。 1938年出生的金奶奶是首爾日成女子初高中的終身教育機構畢業生，父母早逝後獨自撫養了5個姐妹，在80歲開始學習韓文。她發表入學感想說：“了卻了此前沒學習而留下的遺憾。多來淑大吧。”同班同學的牟奶奶也懷著對學習的熱情，決定入學。牟奶奶向其他晚學徒們傳達了加油信息：“只要有毅力，什麽都可以做。”兩位老奶奶雙雙進入社會福祉專業系學習。此次未來教育院的新生由55歲到87歲的新生組成。未來教育院將開設可以獲得學士學位的2年制社會福祉學課程、3年6個月（7個學期）的兒童學課程。2025學年度高考年齡最大的應試者林泰秀奶奶（84歲）也參加了入學儀式。淑明女子大學未來教育院院長柳鐘淑（人名音譯上同）表示：“學生們向世人展示了學習沒有年齡限制的事實，她們的挑戰給很多人帶來了感動。”

한국어