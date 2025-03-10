美媒：“朝鮮寧邊核設施出現冒煙和排放冷卻水等恢復運行的跡象”. March. 10, 2025 08:02. by 洪禎秀 hong@donga.com. 美國專門報道朝鮮消息的媒體“北緯38度”當地時間7日報道稱，對今年冬季拍攝的衛星圖片的分析顯示，朝鮮似乎繼續在運行其寧邊核設施。“北緯38度”表示，捕捉到寧邊核設施的放射化學實驗室有間歇性冒煙的跡象，並分析稱，“這表明朝鮮領導人金正恩指示擴大核物質生產的措施正在得到落實”。 1月30日和31日拍攝的照片顯示，寧邊核設施的其他建築上覆蓋著積雪，而位於放射化學實驗室南側的火力發電廠屋頂上，從積雪融化的地方冒出煙氣。核設施火力發電廠冒煙，通常被認為是再處理核廢料和提取鈾的跡象。發電廠建築與碎煤廠之間，還觀察到了用於火力發電的煤塵。 根據“北緯38度”的分析，1月9日拍攝的衛星照片中壹度沒有出現煙囪冒煙的跡象，但在22日的照片中再次觀察到。“北緯38度”特別指出，自去年7月火力發電廠維修完成後，間歇性地出現煙霧。它表示：“這並不意味著再處理工作已全面開始，但可能是核廢料處理或再處理準備工作等‘低級別’活動正在進行。” 此外，衛星圖片還捕捉到了朝鮮用於生產武器級鈈的5兆瓦核反應堆也在運行。從1月31日的衛星照片中，觀察到了主反應堆和渦輪發電機所在建築的屋頂上積雪融化和冒出蒸汽的情況。還有壹些拍攝於22日的照片顯示，冷卻水的排放也被記錄下來。對此，38 North表示：“這顯示反應堆正在重新運行。” 與此同時，還在這次衛星圖片中觀察到了實驗用輕水反應堆建築屋頂上的積雪融化和排放冷卻水的情形。

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