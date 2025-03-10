從斯威夫特的吉他，到BTS的演出服裝…壹眼望盡流行音樂的歷史. March. 10, 2025 07:59. by 史智媛記者 4g1@donga.com. “泰勒經濟學（Taylornomics）。” 也就是說，每當美國流行歌手泰勒•斯威夫特進行演出等活動時，得益於蜂擁而至的粉絲，地區經濟將得到扶持。這是充分體現被稱為21世紀“流行音樂女王”的斯威夫特的影響力的新造詞。 像這樣，可以看到在大眾音樂界留下巨大足跡的音樂家們的收藏品的展示會在首爾舉行。Eland博物館的展示會《偉大的音樂家百人展Vol.1》於上月15日在首爾江南區現代百貨商店貿易中心店舉行。 此次展示會可以欣賞到2011年《滾石》雜誌評選的“歷代偉大藝術家100人”和“歷代偉大吉他手100人”中的人物等共67人的130多件收藏品。Eland博物館相關人士表示：“對於MZ壹代來說，這將成為壹場體驗新鮮音樂的展示會，而對中壯年層來說，會喚起回憶和鄉愁。” 展示導入部分“美國皇後”展區是展示斯威夫特收藏品的空間。還可以看到斯威夫特親自演奏的吉他。整個墻壁都用紅色亮片裝飾的房間中央的紅色吉他給人留下了深刻的印象。她的第4張正規專輯《RED》的親筆簽名CD、親筆簽名巡回節目書籍也同時展出，吸引了人們的視線。 在“Diva”展區，展示了現代流行音樂中最具影響力的女音樂人的收藏品。在布置成展廳的展示場中，可以看到麥當娜的發夾、“小甜甜”布蘭妮•斯皮爾斯實際佩戴的腰帶、Lady Gaga在MV中佩戴的墨鏡等。在2003年的演出中展現“接吻表演”震驚世界的麥當娜和斯皮爾斯等有關聯的音樂家的收藏品被安排在壹起，這壹點也很有趣。 此外還有可以盡情享受大眾音樂人的象征性瞬間。邁克爾•傑克遜1983年演唱《Billie Jean》首次展示太空步時穿的舞臺夾克就是代表性的例子。吉他手吉米•亨德裏克斯的吉他也在這裏展出。在最後壹個環節“格萊美&BTS”中，還可以欣賞到2021年作為韓國歌手首次登上格萊美舞臺的BTS的《Dynamite》演出服裝。該展覽將持續到5月11日。門票以成人為準1.5萬韓元。

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