“加征關稅蠻不講理”的特朗普……韓國連面都見不著. March. 07, 2025 07:46. by 申나리 journari@donga.com. 美國總統特朗普表示，“韓國的平均關稅率是（美國的）4倍”，預告將上調關稅，有人提出，以安保為籌碼，特朗普不僅對韓征收關稅，還有可能通過提高防衛費分攤額、重新調整駐韓美軍作用等大肆施壓。距離特朗普宣布征收對等關稅的4月2日只剩下26天，隨著彈核政局長期化導致的應對空白，韓國有可能遭受“特朗普臺風”的直接打擊。 韓國國家安保室長申源是當地時間5日表示，訪問美國期間，將與美國總統國家安全事務助理華爾茲舉行會談。這是特朗普政府上臺以來，繼外長、產業部長之後，韓美第三次舉行部長級接觸。申源是當天在華盛頓杜勒斯國際機場會見記者時，就特朗普所說的“韓國的平均關稅高達4倍”一事表示：“事實上，兩國之間幾乎沒有關稅，這一部分還需要進一步討論。通商相關部門正在與美國的商務部或貿易代表部等進行緊密協商，應該會有好的結果。”但有分析認為，兩國在威脅肉眼可見的關稅領域不易達成實質性協議。 特朗普當天表示，對墨西哥和加拿大的汽車關稅征收將推遲一個月。這是想對征收關稅的國家、產業、範圍等保持戰略模糊性，以便得到最大程度的結果。因此，不僅是加拿大和墨西哥，日本、印度、澳大利亞等美國主要亞洲盟國也通過首腦會談和通話，開始討論免除關稅的問題。 韓國政府也為了暫時推遲征收關稅和得到豁免，進行了秘密溝通，但很多人評價說力量不足。此前有上周踏上訪美之路的產業資源部長安德根向商務部長霍華德·勒特尼克轉達了對關稅問題的擔憂，但韓美實務協議體尚未成立。通商交涉本部長鄭仁教也將於下周訪問華盛頓，與美國貿易代表格裏爾舉行首次會晤。 專家們建議，在迅速應對的同時，要準備充實的談判籌碼。曾擔任外交部通商交涉本部長的法務法人廣場國際通商研究院院長朴泰浩表示：“與其現在追究特朗普講話的是非曲直，不如維持好安保室長、產業部長等開放渠道，給美方留下可合作夥伴、以靈活態度進行協商的印象。政府最好與企業進行討論，準備自己的安保、通商綜合套餐。”

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