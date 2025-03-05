小學到處都有“獨自壹人入學典禮”…體育活動-交友關系如何展開？. March. 05, 2025 07:56. by 光州=李采完記者、千鐘鉉記者 chaewani@donga.com. 4日上午，在光州東區光州中央小學舉行新生入學典禮的教室裏，只有壹張桌子。今年該校新生只有1人。這是自1907年建校以來的第壹次。雖然是為壹人準備的入學典禮，但考慮到出生率下降和學齡人口減少，有可能成為學校的“最後的入學典禮”，因此教師們忙碌地確認儀式順序，仔細查看祝賀視頻、入學禮物。 上午10時10分左右，新生沈義俊（7歲）和母親郭某到達學校，並舉行了兩人、校長、教師等共6人參加的小規模入學典禮。光州中央小學校長裴昌浩（音）向沈某頒發了入學許可書和入學禮物，並表示：“因為只有壹名學生，所以站在校長的立場上，我感到非常遺憾和抱歉”，“所以會更加用心。”還播放了沈某家人制作的入學祝賀視頻。 光州中央小學是擁有118年歷史的學校。但是，舊市中心人口減少的“人口空洞化”現象和低出生率余波的雙重影響下，壹度接近4000名的全校學生今年減少到了23名。今年原本新生共有3名，但入學前轉走了2人，只剩下沈某。裴校長解釋說：“在校生大部分都是附近土生土長的居民的子女”，“因為地區沒有人留下，所以從2010年開始在校生人數急劇減少。” 當天，精神抖擻地拿到入學許可書的沈某與班主任金娜萊（42歲）壹起，在寫有“1-1”的教室裏，兩人開始上課。布置得五顏六色的教室裏有兩張書桌和壹疊寫著“沈義俊”名字的教科書。金某說：“在教師生活約20年的時間裏，第壹次只教壹個人，所以非常緊張。”正在觀課的母親郭某說：“因為是小學校，所以學生個人項目更加特別，支援也更多，所以來就讀了”，“但是希望學校方面能註意體育活動和交友關系等。” 像光州中央小學這樣新生人數少的學校在全國正在增加。綜合17個市道教育廳的統計，新生不足10名的學校在全國達數百所。今年只有1名新生的小學僅在慶南就有33所，江原有23所。在新生不足10名的學校方面，釜山29所、濟州41所、忠清圈24所、全南圈270所。 專家指出，為了克服學校危機，有必要對現有在校生進行教育支援，為挽救學校提供行政支援等。成均館大學教育學系教授梁正浩提議說：“為了促進學生從地方自治團體等新流入，有必要采取支援（學校附近）居住等對策，從中長期角度預測相關政策並加以應對也很重要。”京仁教育大學教育系教授朴柱亨補充說，“教育廳有必要制定項目，形成學校間的網絡，讓學生能夠集體學習和單獨學習。”

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