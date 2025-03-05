“蓋樂世S25將改變手機拍照模式”. March. 05, 2025 07:56. by 巴塞羅那=南慧貞記者 ﻿namduck2@donga.com. 三星電子3日（當地時間）在西班牙巴塞羅那舉行的“MWC25（2025年世界移動通信大會）”上介紹了蓋樂世S25系列搭載的相機中的革新技術。三星電子提出了以超高像素相機和獨立的人工智能（AI）技術為基礎，不僅提高照片及影像拍攝，還提高編輯功能，改變移動照片拍攝模式的目標。 當天作為發表者出席的三星電子移動經驗（MX）事業部副社長趙成大強調了蓋樂世S25擁有的“相機最佳組合技術”。趙副社長表示：“智能手機攝像頭的技術力是適當組合傳感器、鏡頭、應用程序處理器（AP）等的技術”，“蓋樂世S25找到了最佳組合。” 這是對前壹天小米推出搭載萊卡鏡頭等大幅提高相機性能的“小米15 Ultra”的差別化提問做出的上述回答。也就是說，即使其他公司使用了同樣的高通芯片，但由於這種差別性，畫質和功能也會出現差異。 三星電子在蓋樂世S25 Ultra上搭載了5000萬像素超廣角相機、2億像素主相機、5000萬像素5倍變焦相機等高像素相機傳感器。 AI技術也得到了強化。蓋樂世S25通過與前作相比增加40%的160個AI技術，改善了照片、影像、編輯功能等。利用AI可以自由修改和編輯照片的“生成型編輯”功能的提高就是代表性的例子。前作蓋樂世S24具有可以識別人物，但不能識別影子的局限性。蓋樂世S25改善了功能，只要選擇人物，就能識別出與此相關的影子，並壹次性清除。

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