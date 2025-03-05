美國核航母進入韓國港口……金與正大怒，在特朗普連任後首次對美國發出警告. March. 05, 2025 07:55. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鮮國務委員長金正恩的妹妹、勞動黨副部長金與正針對美國核動力航空母艦“卡爾·文森”號在韓半島展開表示：“（朝鮮）將慎重考慮增加戰略水平威嚇行動的選擇方案。”這是特朗普連任總統以來，朝鮮不是由外務省官員而是金與正首次親自向美國發出警告。 金與正4日通過朝鮮中央通訊社發表的談話表示，美國“無視安全憂慮，習常地進行惡化局勢的挑釁行為。”她警告，美國不僅展開戰略資產，還通過本月實施的韓美日海上演習和韓美聯合軍演，使美國的對朝敵對政策達到高潮。 金與正表示：“伴隨美國所追求的行動的對朝敵視政策，充分地為我們無限加強核戰爭遏制力提供了理由。”她說：“我們不會止步於坐視不理地評論局勢。如果美國繼續刷新軍事力量示威行為的記錄，我們也勢必只能在戰略遏制力活動中刷新記錄。” 對此，韓國國防部當天反駁稱：“在聯合軍演即將舉行之際，為履行延伸威懾承諾而展開美國戰略資產、韓美聯合軍演等，朝鮮對此予以抨擊，只不過是企圖將核導彈開發正當化、積累挑釁名分的詭辯而已。” 國際原子能機構表示，朝鮮寧邊核反應堆在停止運轉60天後，從去年10月中旬開始重新啟動。國際原子能機構總幹事格羅西當地時間3日通過理事會聲明表示：“此次停運期間是給核反應堆重新裝填核燃料、開始第七個運營周期的充分時間。我們還捕捉到了放射化學實驗室啟動蒸汽設施等準備新的再處理工作的強烈跡象。” 格羅西當天提到今年1月金正恩訪問的核設施是“寧邊核園區”，並強調“照片中顯示的基礎設施與寧邊鈾濃縮設施的離心機配置和工廠內的結構一致。朝鮮持續發展核項目明顯違反了聯合國安理會決議，對此感到非常遺憾。”

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