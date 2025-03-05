美中展開“關稅對攻”貿易戰. March. 05, 2025 07:54. by 華盛頓=常駐記者申振宇、北京=常駐記者金哲中 niceshin@donga.com、tnf@donga.com. 美國和中國的“貿易戰”正在激化。正如此前預告的那樣，美國總統特朗普當地時間3日簽署對中國進口商品加征10%關稅的行政命令，采取了比執政第一期更強硬、更迅速的對華貿易政策。中國也立即展開了報復。 美國對中國加征關稅於4日零時（美國東部時間4日下午2時）生效後，中國宣布從10日開始對美國雞肉、小麥、玉米、棉花征收15%的關稅，對大豆、高粱、豬肉、水產品、水果、蔬菜、乳制品等征收10%的關稅。中國還把美國軍工企業通用原子公司、美國通用動力陸地系統公司等15家美國企業列入制裁名單。 特朗普3日在華盛頓白宮簽署了針對中國的追加關稅行政命令。這是繼上個月加征10%關稅之後的第二次關稅，理由是中國對芬太尼等毒品流入美國應對不足。由此，特朗普第二屆政府上臺後，美國對中國加征關稅共達20%。特朗普決定從4日起對接壤的加拿大和墨西哥分別征收25%的關稅。上個月被推遲征收一個月的關稅的加拿大和墨西哥，為解決芬太尼等毒品流入和非法移民問題做出了努力，但最終未能避免“特朗普式關稅炸彈”。對此，加拿大決定從當天起對價值1550億加元（約155萬億韓元）的美國產進口商品征收報復關稅，北美三國之間的貿易戰也正式打響。 此外，飽受中國軍事威脅的臺灣代表性企業兼世界最大的半導體委托生產（代工）企業臺積電決定，在今後4年內向美國共投資1000億美元（約1450萬億韓元）。特朗普3日在白宮會見臺積電董事長魏哲家，在討論該投資計劃時，批評中國通過人為的人民幣貶值進行廉價出口，並表示：“將以關稅進行應對。關稅可以實現簡單、快速、高效、公正的貿易。”他表示，中國和日本為了出口，正在操縱維持本國貨幣價值較低的匯率，“如果征收關稅，沒有必要（就這個問題與這些國家的領導人）通話”。

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